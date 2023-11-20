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من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

11/20/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وجدت الدول المنتصرة انه لمن الضروري انشاء هيئة الأمم المتحدة، والتي من اهم أهدافها المحافظة على السلم والامن العالميين، ومنع تكرار ويلات الحرب التي عانت منها شعوب العالم وخاصة أوروبا واليابان، ودعم شعوب جنوب الكرة الأرضية الواقعة تحت الاستعمار لنيل حريتها واستقلالها.
خلال تلك الفترة التي كانت تستقل بها الدول، ظهرت إسرائيل في قلب الشرق الأوسط، وبقرار من مجلس الامن، ودعما من كافة الدول العظمى، بما فيها الاتحاد السوفييتي (الذي عملت روسيا على انشائه عن طريق ضم شعوب ودول مختلفة غير متجانسة من المناطق المجاورة وبالقوة احياناً، مع العلم بأن روسيا لا يوجد لها تاريخ استعماري في دول جنوب العالم) آنذاك. بعد انهيار الاتحاد غير المتجانس، خرجت روسيا جريحة في كبريائها، وهي التي لا تنسى استراتيجية وعقيدة القيصر بطرس العظيم (1672-1725) والقائمة على ضرورة السيطرة على القوقاز والقرم والبلطيق وأوكرانيا ومنع ان تكون أوروبا موحدة، وهو صاحب نظرية من يسيطر على المياه الدافئة (البحر الأسود، والمتوسط والمحيط الهندي) يسيطر على العالم.
الرئيس الروسي بوتين يتبنى نلك العقيدة بالكامل، فعاد الى ضم القرم لروسيا، وعاد الى الساحل السوري، كما فعلت قبله الامبراطورة يكاترين الثانية، عندما أرسلت الاسطول الروسي الى السواحل الشرقية للبحر المتوسط لضرب بيروت، واجبرت العثمانيين الى التنازل لها عن القرم وأجزاء من أراضي أوكرانيا. الرئيس بويتن، خاض حرب الشيشان لمنع انفصال القوقاز ودخل أوكرانيا، وسيستمر هو او من يخلفه للمحافظة على الاستراتيجية التاريخية والتي تحفظ هيبة وقوة روسيا، وفرض واقع استراتيجي جديد على الساحة العالمية.
سارعت الولايات المتحدة الاميركية والكثير من دول العالم لإدانة العمليات العسكرية الروسية والاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، وفرضت عقوبات (زادت في عددها على عدد العقوبات التي سبق وان فرضت على العراق)، دون تفويض من مجلس الامن، وقدمت دعما عسكريا وماليا غير مسبوق في تاريخها لأوكرانيا، لمواجهة روسيا وتحرير أراضيها، كما وأيدت قيام أوكرانيا بضرب الأراضي الروسية والتي وصلت الى ارسال طائرات لضرب الكرملين، معتبرة هي وغيرها ان ما تقوم به أوكرانيا دفاعاً عن النفس ولاستعادة أراضيها.
في المقابل، استمرت إسرائيل، كدولة استعمار حديث، لا تنفذ قرارات مجلس الامن، القاضية بالانسحاب من الأراضي المحتلة، مرتكبة الحروب التوسعية الواحدة تلو الأخرى، مضطهدة السكان بطردهم من ارضهم، لإنشاء مستوطنات جديدة او لتوسيع القائم منها، وامام مرأى من كافة الدول العظمى، والتي من المفروض ان تكون داعمة للحريات والمحافظة على حقوق الانسان.
تكررت المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما انها زادت بعد اتفاقية أوسلو، والتي كان من المفروض انها وضعت القواعد الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية، ولم تعمل أي من الدول العظمى بجدية على انهاء الاحتلال، ولم تعمل على فرض الحد الأدنى من العقوبات على إسرائيل لإيقافها عن القيام بخرق القانون الدولي وإعادة الحقوق لأهلها، كما تعاملت مع ما حصل في الأراضي الأوكرانية، لا بل حتى ان الرئيس الاوكراني الذي تعاني دولته من الاحتلال، ذهب للوقوف مع إسرائيل في صراعها مع الفلسطينيين، وهو الذي يعاني مما يعانون.
بقي الأردن وبقيادة الملك، وحيداً، يناضل من اجل التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، باعتبارها الأساسية، وما دونها من قضايا المنطقة، تعتبر ثانوية بالنسبة لها، ومحذراً العالم من خطورة الإبقاء على الصراع بدون نهاية عادلة، على الامن والسلم العالميين. واستمر العالم بالنظر الى ان موضوع القضية الفلسطينية في طريقه للتلاشي، وحسب ما روجت له حكومة التطرف الإسرائيلية. الى ان جاءت احداث 7/10/2023، والتي هي نتيجة حتمية لمجموعة من التراكمات والتي تمارسها الحكومات المتطرفة في دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين وارضهم والأماكن المقدسة في القدس وخاصة المسجد الأقصى.
ان قوة الحدث أصابت حكومة نتيناهو المتطرفة بصدمة، أصابها بانعدام الرؤية المستقبلية وانغلاق للأفق السياسي مع ان الحدث لم يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل كما يروج له بعض القادة المتطرفين فيها، مما دفعها للإعلان عن حرب انتقامية، مدعومة فيها من قيادات دول كبرى، سارعت لزيارتها، مقدمة دعما عسكريا وماليا غير مسبوق عبر التاريخ لتمكينها من الدفاع عن نفسها، متناسين بأنها دولة احتلال ما تزال ترفض تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي منذ عقود ودون محاسبة.
انطلقت إسرائيل في حربها، منطلقة من عقيدة التطرف لقيادتها الحالية، الهادفة لقتل الجميع دون استثناء (مع ايماننا المطلق بعدم جواز قتل الأبرياء من البشر مهما كانت جنسيتهم او عقيدتهم)، وهذا ما صرح به نتنياهو عندما شبه الفلسطينيون بالعماليق (الجبابرة) والذي يجب ابادتهم جميعاً. ان مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية لم ينتقده أحد من قادة العالم عليها، بل بات يمارسها جيشه على ارض الواقع، ولم تدينه قيادات الدول العظمى عليها، ولم تطلب منه وقفها حتى تاريخه.
اعادت هذه الحرب اهتمام أميركا مباشرة بالشرق الأوسط، بعد ان ابتعدت عنه نوعاً ما خلال السنوات الماضية (بعد احداث الربيع العربي) لكي تتفرغ للحد من النفوذ الصيني المتنامي، والذي يشكل خطراً وجودياً عليها، ومواجهة التمدد الروسي في الأراضي الأوكرانية، مطمئنة الى ان إسرائيل قد وصلت لمرحلة قادرة فيها على ادارة المشهد في المنطقة وكما تريد، والإبقاء على القضية الفلسطينية مفتوحة دون حل نهائي، مقتنعة بانه يمكن تجاوزها عن طريق فرض الامر الواقع والتوسع بالعلاقات مع الدول العربية. بالمقابل كانت الصين تتغلغل بهدوء في المنطقة، مما أحدث خلل في العلاقات الجيوسياسية بين دول المنطقة. ان هذا الخلل دفع الكثير من دول المنطقة للعمل على خفض التوتر فيما بينها، والانفتاح على شراكات مع دول إقليمية وعالمية أخرى لم يكن ينظر اليها بالسابق، بذات الأهمية لحفظ الامن العالمي، كما هي أميركا.
اما وقد عادت أميركا للمنطقة وبهذه القوة، فعليها ان توقف الحرب وتنظر لإسرائيل كدولة احتلال، وان تعتبر القضية الفلسطينية الأخطر على الامن العالمي، يجب العمل على حلها جذريا، ومنح الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم على كامل أراضيهم، وعدم الالتفات لعمليات الفصل بين أراضي الضفة وغزة، وإقامة دولة في غزة بعد الحرب، كما يدعو البعض من القيادات الإسرائيلية، بهدف القضاء على الدولة الفلسطينية المتكاملة. ان مثل هذا الخطوات ان حصلت ستؤدي لمزيد من الصراعات بين الأجيال القادمة مدفوعة بمزيد من الكراهية والحقد، وخاصة بعد أعمال القتل والدمار الأخيرة وغير المسبوقة.
لقد حان الوقت لقيادات الشعب الفلسطيني ان تتجاوز الخلافات، وان تسارع للاتفاق فيما بينها على الهدف الرئيسي لتجاوز المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الحرب، معتمدة على ذلك على الدور الأردني بقيادته، القادرة على استشراق صورة المرحلة المقبلة (في ظل شبه اجماع عربي على عدم الانخراط مباشرة في الصراع). إذا كانت المرحلة الحالية تحمل القتل والدمار، فإن المرحلة القادمة تعتبر الأخطر على المنطقة وستحدث تغيرات جيوسياسية واستراتيجية ليس فقط على مستوى الدول المنخرطة في القضية الفلسطينية مباشرة، بل على مستوى دول المنطقة بكاملها وستصل الى إعادة تشكيل التحالفات وسيكون لها دور أكبر من دور الحرب الروسية في تحديد شكل النظام العالمي القادم مهما كانت نتيجة هذه الحرب.

MENAFN20112023000072011014ID1107461012

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