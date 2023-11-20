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أهالي مخيم البقعة يشيدون بمواقف الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة

11/20/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد يوم السبت لقاء شعبي مع أهالي مخيم البقعة بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ومتصرف لواء عين الباشا الدكتور ابراهيم الرواحنة والنائب احمد السراحنة ورئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود ومدير المخيمات في الدائرة اسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء حمزة السلاق في مقر جمعية الدوايمة للحديث عن الاوضاع السائدة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة والجهود المبذولة لحل الصراع.
واشاد خرفان والرواحنة بمواقف الشعب الاردني عامة واهالي المخيمات خاصة لوقوفهم خلف القيادة الهاشمية والتفافهم حولها.
وأثنى الحاضرون على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودفاعه عنها باعتبارها قضية الاردن المركزية الأولى مثمنين مواقف جلالته وجهوده في وقف الحرب على غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خلال ايصال المساعدات الانسانية.
وأكد اهالي مخيم البقعة تأييدهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك والحكومة الاردنية مؤكدين بأن اهالي المخيمات عامة والبقعة خاصة ملتفين حول قيادة جلالة الملك الذي كان ولايزال المساند الاول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

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