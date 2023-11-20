-->

Tuesday, 21 November 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليرموك تحتل المرتبة 46 عربيا بتصنيف التايمز للجامعات

11/20/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حققت جامعة اليرموك تقدماً كبيرا بترتيبها في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، حيث حلّت في المرتبة الثالثة على المستوى المحلي والمرتبة 46 على المستوى العربي، بعد تحقيقها لقفزة نوعية وتقدمها 15 درجة بعد أن تم تصنيفها العام الماضي ضمن فئة (61-70) عربياً العام الماضي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن هذا التقدم الكبير في ترتيب جامعة اليرموك في مختلف التصنيفات العالمية يعكس تميز الجامعة الحقيقي في مختلف المجالات البحثية، والتعليمية، ومستوى انفتاحها على العالم.

وأشار إلى أن اليرموك وبجهود كوادرها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين بذلوا جهودا كبيرة لتتبوأ جامعة اليرموك المكانة التي تستحق، تسعى لمزيد من التقدم، وستستمر بتطوير وتحديث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية على حد سواء، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف الحقول المعرفية، تحقيقا لدورها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى المحلي في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بقطاع التعليم العالي في الأردن، لا سيما في ضوء ما يشهده هذا القطاع من تنافسية شديدة على المستوى الدولي نتيجة للعولمة والتطورات التكنولوجية الحديثة.

MENAFN20112023000072011014ID1107461010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث