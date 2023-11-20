اليرموك تحتل المرتبة 46 عربيا بتصنيف التايمز للجامعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت جامعة اليرموك تقدماً كبيرا بترتيبها في
تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، حيث حلّت في المرتبة الثالثة على المستوى
المحلي والمرتبة 46 على المستوى العربي، بعد تحقيقها لقفزة نوعية وتقدمها 15 درجة
بعد أن تم تصنيفها العام الماضي ضمن فئة (61-70) عربياً العام الماضي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن هذا
التقدم الكبير في ترتيب جامعة اليرموك في مختلف التصنيفات العالمية يعكس تميز
الجامعة الحقيقي في مختلف المجالات البحثية، والتعليمية، ومستوى انفتاحها على العالم.
وأشار إلى أن اليرموك وبجهود كوادرها من أعضاء
الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين بذلوا جهودا كبيرة لتتبوأ جامعة اليرموك
المكانة التي تستحق، تسعى لمزيد من التقدم، وستستمر بتطوير وتحديث كل ما يتعلق
بالعملية التعليمية والبحثية على حد سواء، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف
الحقول المعرفية، تحقيقا لدورها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى المحلي في تحقيق
التنمية المستدامة والارتقاء بقطاع التعليم العالي في الأردن، لا سيما في ضوء ما
يشهده هذا القطاع من تنافسية شديدة على المستوى الدولي نتيجة للعولمة والتطورات التكنولوجية
الحديثة.
MENAFN20112023000072011014ID1107461010
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