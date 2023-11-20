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المنخفض ينهي موسم الشفا غوري ويرفع أسعار الخضار بـالعارضة

11/20/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن – انعكست الحالة الجوية وما تخللها من تساقط غزير للأمطار وانخفاض على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، على أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا، وصل في بعض المحاصيل الى نسبة 100 %، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، الأمر الذي أحيا آمال المزارعين ببداية مبشرة لموسم متأخر.
وحتى أيام قليلة مضت، كانت أسعار الخضار ومع استمرار الإنتاج في مناطق الشفا غورية نتيجة بقاء الأجواء الدافئة، قد سجلت انخفاضا كبيرا وصل في بعض الأصناف إلى ما دون الكلف.
ومع بدء إنتاج بعض الأصناف من الخضراوات في وادي الأردن، فإن الأمور كانت تسير نحو التعرض لخسارة حتمية بالنسبة لغالبية المزارعين، إذ إن محاصيلهم بدأت تواجه منافسة غير متكافئة مع محاصيل مناطق الشفا غورية، بيد أن تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة عجل من إنهاء موسم الشفا غوري ليترك الساحة لمزارعي وادي الأردن.
تراجع الإنتاج الخضري إلى ما يقارب من 75 % والأمطار التي هطلت على المنطقة في اليومين الماضيين أهم الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع الأسعار، بحسب مدير السوق المهندس أحمد الختالين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا على أسعار المحاصيل الخضرية مع انخفاض درجات الحرارة والتي ستؤدي الى انتهاء الموسم الشفا غوري.
وكانت أسعار الخضار قد شهدت انخفاضا حادا بداية تشرين الثاني (نوفمبر) مع استمرار الأجواء الدافئة والتي أمدت بعمر موسم الزراعة الشفا غورية على غير العادة لتصل أسعار البيع إلى ما دون الكلفة.
ويبين الختالين أن الإنتاج الخضري في وادي الأردن لا يشكل سوى 25 % من مجمل إنتاج الأراضي المزروعة، إذ إن تأخر زراعة المحاصيل بسبب التغيرات المناخية أدى إلى تأخر الإنتاج، متوقعا أن تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعا كبيرا في الإنتاج مع بدء إنتاج المحاصيل الجديدة.
ويشير إلى أن واردات السوق لليومين الماضيين لم تتجاوز 150 طنا يوميا، وهو رقم يقل كثيرا عن المعدلات السنوية المعهودة، موضحا أن غالبية الإنتاج من محصول الخيار والذي يدل على أن الإنتاج في بقية الأصناف ما يزال في بداياته.
ويؤكد أن ارتفاع أسعار البيع سيدفع غالبية المزارعين إلى التعجل في قطاف محاصيلهم للاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تستمر طويلا، موضحا أن الأمر يبقى رهن الحالة الجوية وفتح الأسواق التصديرية التي تكون عاملا مهما في ارتفاع أسعار البيع في السوق.
وينوه الختالين، إلى أن انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال الليل أثر بشكل واضح على نمو النباتات ما انعكس على الإنتاج الخضري في وادي الأردن وفي المناطق الشفوية، موضحا أن الكميات المتوفرة حاليا في الأسواق خاصة من محاصيل الخيار والكوسا والفلفل التي يتم إنتاج معظمها في المناطق الشمالية والوسطى من الوادي كانت أشد تأثرا بحالة الطقس ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
ويتوقع مدير السوق أن تحافظ أسعار بيع الخضار على مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب أربعينية الشتاء، مستدركا "إلا أن الإنتاج الغوري من الخضار سيكفي حاجة السوق المحلية خصوصا في ظل غياب الأسواق التصديرية".
من جانبهم، يؤكد مزارعون أن ارتفاع أسعار بيع المحاصيل الخضرية سيشكل دفعة قوية للاستمرار في العمل ورعاية المحصول وسيدفع التجار والشركات الزراعية إلى توفير الدعم للمزارعين، موضحين أن ارتفاع أسعار البيع عادة ما يكون لفترات قصيرة خلال عمر الموسم إلا أنها تشكل فرصة لإنقاذ المزارع من الخسائر.
ويرى المزارع نواش الياصجين أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية جدد الأمل بإمكانية تعويض خسائرهم الفادحة التي تكبدوها الموسم الماضي، قائلا "الأوضاع تتجه نحو الأفضل فانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار كان له آثار جيدة على القطاع سواء بارتفاع الأسعار أو انخفاض كلف الري والمكافحة التي تثقل كاهل المزارع".
ويضيف "الموسم لغاية الآن يبشر بالخير والمطلوب من الحكومة السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة والعمل على تخفيض مستلزمات الإنتاج لتمكين المزارع من تحقيق مردود يساعده على البقاء والاستمرار بالمهنة"، موضحا أن ذروة الموسم في الأغوار تبدأ من شهر آذار (مارس) وتمد لغاية ايار (مايو)، وهي الفترة التي يتخوف فيها المزارعون من انخفاض الأسعار مع استمرار المشاكل التسويقية وخصوصا التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ويرى المزارع وليد الفقير أن الأسعار خلال الفترة الحالية تعد الأفضل منذ مواسم ماضية عديدة رغم انخفاض الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيشكل دفعة قوية للقطاع بجميع مكوناته للنهوض من تحت انقاض خسائر الموسم الماضي، خاصة اذا ما استمرت الأسعار على هذا المنوال لفترة أطول.
ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن الأسعار الحالية ستمكن المزارعين من الاستمرار في خدمة محاصيلهم على أمل أن يتمكنوا من سداد جزء من كلف زراعة الموسم وسداد جزء من ديونهم، موضحا أن تراجع الإنتاج في وادي الأردن أمر طبيعي في هذا الوقت من العام مع استمرار تدني درجات الحرارة.
ويأمل أن تستقر أسعار البيع على مستويات جيدة بالنسبة للمزارع خلال الفترة القادمة في ظل تراجع الإنتاج لتعويض الفارق لكي يستطيع تعويض خسائر الموسم، موضحا أن ارتفاع الإنتاج عادة ما يتزامن مع انخفاض الأسعار ما يحرم المزارع من الاستفادة خصوصا خلال فترة ذروة الإنتاج.
وتراوحت أسعار بيع صندوق الفلفل بنوعيه الحار والحلو ما بين 1.5 – 2 دينار والكوسا ما بين 2.5 – 3 دنانير للصندوق والباذنجان بحدود دينار واحد للصندوق في حين قفز سعر بيع صندوق الخيار إلى 6 دنانير مقارنة بثلاثة دنانير قبل أيام.

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