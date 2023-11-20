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ارتفاع أسعار الذهب

11/20/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره، بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع 2.2 % في الأسبوع الماضي.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية. وتراجع الدولار 0.2 % إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1056.33 دولار للأوقية.

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