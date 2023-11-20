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البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف المدن وتحصد جائزة LEED V4.1 المرموقة

11/20/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت "البحر الأحمر الدولية"، أعلى درجة مسجلة حتى الآن في تصنيف المدن، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية المرموقة LEED v4.1، كما تم اعتماد التخطيط والتصميم من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء "USGBC، الذي يعد بمثابة شهادة على تفاني "البحر الأحمر الدولية" في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى أنها تمثل علامة بارزة في تطوير الوجهات السياحية المتجددة.
وعززت "البحر الأحمر الدولية" مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تطوير المباني الخضراء عالية الكفاءة، عندما انفردت بتسجيل درجة بلغت 96 من أصل 110 نقطة للمخطط الرئيس الخاص بالمرحلة الأولى لوجهة "البحر الأحمر"، الذي يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه "البحر الأحمر الدولية" في تجاوز معايير قطاع السياحة، نحو ضمان بيئة مبنية مستدامة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "منذ البداية ونحن نعمل من أجل هدفنا في إنشاء وجهة سياحية مستدامة من شأنها أن تعيد تعريف معايير قطاع السياحة، ونحن فخورون بتحقيقنا أعلى درجة على الإطلاق في هذا الاعتماد، مما أسهم بوضع معايير جديدة لنا وللآخرين لاتباعها".
مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب حصول شركة "البحر الأحمر الدولية" على جائزة أخرى مؤخرًا، حيث أطلق عليها "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC" لقب "المطور المتميز" لهذا العام، وذلك في حفل توزيع جوائز LEED Homes لعام 2023.
بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء" بيتر تملتون: "نحن فخورون للغاية بمنح شهادة المدن والمجتمعات - شهادة التخطيط والتصميم LEED v4.1 - البلاتينية المرموقة لـ "البحر الأحمر الدولية"، فهذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامهم الثابت تجاه البيئة ويضعهم في مقدمة هذه الصناعة وقادتها"، مؤكداً أن "البحر الأحمر الدولية" ستستمر في وضع معايير جديدة في التنمية المسؤولة وإلهام الآخرين لمتابعة الممارسات المستدامة.
يذكر أن وجهة "البحر الأحمر" قد بدأت باستقبال طلائع زوارها خلال الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في اثنين من فنادقها، واستقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" رحلات من الرياض وجدة عبر جدول رحلات منتظم منذ شهر سبتمبر، وعند اكتمال المشروع بالكامل في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.

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