119 دراجا بطواف العلا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا استضافة منافسات النسخة الرابعة من سباقات الدراجات الهوائية، تحت مسمى ((طواف العلا))، الذي سيقام في العلا، خلال الفترة من الـ30 من يناير و حتى الـ 3 من فبراير المقبلين، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد الدولي للدراجات ((UCI)).
وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة، بين الهيئة الملكية للعلا، ممثلة برئيس السياحة فيليب جونز، والاتحاد السعودي للدراجات، ممثلاً برئيسه عبدالله الوثلان.
ويشارك في الطواف نحو 119 دراجاً، يمثلون 17 فريقاً حول العالم، من بينها: فريق الجولة العالمية، وفريق القارات، إضافة إلى أبرز المواهب السعودية، في حين يتكون السباق من خمس مراحل، تمتد على مسافة 816.7 كم.
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