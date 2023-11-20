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119 دراجا بطواف العلا

11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا استضافة منافسات النسخة الرابعة من سباقات الدراجات الهوائية، تحت مسمى ((طواف العلا))، الذي سيقام في العلا، خلال الفترة من الـ30 من يناير و حتى الـ 3 من فبراير المقبلين، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد الدولي للدراجات ((UCI)).
وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة، بين الهيئة الملكية للعلا، ممثلة برئيس السياحة فيليب جونز، والاتحاد السعودي للدراجات، ممثلاً برئيسه عبدالله الوثلان.
ويشارك في الطواف نحو 119 دراجاً، يمثلون 17 فريقاً حول العالم، من بينها: فريق الجولة العالمية، وفريق القارات، إضافة إلى أبرز المواهب السعودية، في حين يتكون السباق من خمس مراحل، تمتد على مسافة 816.7 كم.

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