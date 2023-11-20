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الهويش يقود القمة الخليجية

11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Al Watan) عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما سعوديا لإدارة مباراة الإمارات والبحرين، المقررة إقامتها اليوم على ملعب إستاد البحرين الوطني، لحساب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.
ويتكون طاقم حكام المباراة من: حكم الساحة الدولي محمد الهويش، ويعاونه كمساعد أول الدولي خلف زيد الشمري، ومساعد ثان ياسر عبدالسلطان، والحكم الرابع فيصل البلوي.

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