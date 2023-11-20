الهويش يقود القمة الخليجية

(MENAFN
- Al Watan) عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقما سعوديا لإدارة مباراة الإمارات والبحرين، المقررة إقامتها اليوم على ملعب إستاد البحرين الوطني، لحساب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.
ويتكون طاقم حكام المباراة من: حكم الساحة الدولي محمد الهويش، ويعاونه كمساعد أول الدولي خلف زيد الشمري، ومساعد ثان ياسر عبدالسلطان، والحكم الرابع فيصل البلوي.
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