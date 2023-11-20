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الطائي يحسن الدفاع

11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب، من تحضيرات فريقه، لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وركز على تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة التي كلفت الأشهب الكثير.

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