الطائي يحسن الدفاع

الطائي يحسن الدفاع
التاريخ
11/20/2023 11:21:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب، من تحضيرات فريقه، لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وركز على تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة التي كلفت الأشهب الكثير.
MENAFN20112023000089011017ID1107460987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.