الأولمبي يواجه أستراليا

الأولمبي يواجه أستراليا
التاريخ
11/20/2023 11:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكمل المنتخب السعودي تحت 23 عاما تحضيراته لمواجهة قطر اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ختام الدورة الودية المقامة في الخبر، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس آسيا 2024، التي ستقام في قطر.
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