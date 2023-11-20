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الأولمبي يواجه أستراليا

11/20/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل المنتخب السعودي تحت 23 عاما تحضيراته لمواجهة قطر اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في ختام الدورة الودية المقامة في الخبر، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس آسيا 2024، التي ستقام في قطر.

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