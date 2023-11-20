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22 دقيقة تصور 26 عاما في حياة طرفة

11/20/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استنادًا إلى المصادر التراثية، صورت مسرحية: ((طرفة المطرود))، مساء أمس، في مهرجان ((طرفة بن العبد))، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، في متنزه الملك عبدالله البيئي في الهفوف، التي استمرت 22 دقيقة، حياة الشاعر طرفة بن العبد ((26 عامًا))، ولقب بـ((طرفة)) نسبة إلى شجرة الطرفاء، وولد في إقليم البحرين، ولقب بالشاب القتيل بعد حادثة مقتله على يد ملك الحيرة عمرو بن هند.
حاد الذكاء
تناولت المسرحية، نشأته يتيمًا، ونسبه الرفيع، وكان أثر ذلك واضحًا في شعره، إضافة لمكان الولادة والوفاة، وأبرز المواقع التي ارتحل إليها، وعرج فيها، وتنقله بين مواقع عدة على امتداد الجزيرة العربية، وأطرافها، واشتهر بجرأته وشجاعته إضافة لشاعريته، وواحد من أشهر شعراء عصره. وجسدت المسرحية، تسلسل نسبه وروابطه العائلية، وانتماءه لبيت عريق الأصل، وبيئة أدبية وشعرية معروفة، ومنذ صغره حاد الذكاء، نقي الذهن، إلا أن حالة اليتم وظلم أعمامه الذين سلبوا نصيبه من إرث أبيه جعله ينغمس في حياة الإهمال والتشرد والتمرد، وتفضيل شعره على الآخرين، لما فيه من الشعر الإنساني، والعواطف الجياشة، والثراء في معاني الحياة والموت، وجمال الوصف، وبراعة التشبيه.
مسرح الشارع
أبان نوح الجمعان ((مخرج المسرحية))، وسلطان النوه ((مساعد المخرج))، أن هذا العرض، من تأليف صالح زمانان، ويدخل ضمن مسرح الشارع، وهو العرض، الذي يدور في الفضاء الخارجي، أمام الجمهور بمساحات مفتوحة، ولا تتحكم فيه خشبة مسرح محددة، ولا قاعة مسرحية بتقنيات متطورة، وجماله في بساطته، وفي قربه من الجمهور، وتفاعل الجمهور بشكل مباشر وقريب جدًا. وأوضحا أن هذا النوع من المسرح ينتشر كثيرًا في أوروبا، بينما في السعودية قليلة جدًا عروض مسرح الشارع، وفي مسرح الشارع، يوجد المتلقي في أكثر من زاوية ومكان، وهو يختلف عن قاعات المسارح المتعارف عليها، التي تعرف بمسرح العلبة ((الإيطالية)).
الحالة الدرامية
أضافا أن للمسرح قيمة فنية كبيرة، والعرض المسرحي، جمع عدة فنون، وهي: الموسيقى، وتلحين أبيات المعلقة إلى أغاني تتناسب مع الحالة الدرامية داخل العرض، والرسم، والديكور والأشكال، وتصاميم الأزياء الخاصة بالممثلين، وارتباطها بالحقبة الزمنية القديمة، علاوة على التمثيل الذي يقدم بشكل تفاعلي، الأمر الذي يضع أهمية للمسرح في المهرجانات المتنوعة، وكانت فرصة سانحة للطواقم المسرحية والتمثيلية في الأحساء، عندما أسندت هيئة الأدب والنشر والترجمة للمواهب في الأحساء في تقديم العرض بكافة تفاصيله، وحقق العرض نجاحًا كبيرًا من خلال تفاعل الحضور، وتأثير في نفوسهم، حتى بات العرض عنصر ثقافي وفني وتعليمي وتربوي، موضحين أن الشاعر طرفة، يمثل الشخصية الجدلية، التي مرت بكثير من المآسي والمعاناة.

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