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فهد الطبية: إنقاذ حياة طفلة بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الصدر والقلب - جريدة الوطن السعودية

11/20/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن الفريق الطبي المتخصص في مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني من إنقاذ حياة طفلة صغيرة تبلغ من العمر خمس سنوات بعد تعرضها لإصابة خطيرة في منطقة الصدر.
وقد أجرى الفريق الطبي عملية جراحية عاجلة ومعقدة لإزالة قطعة خشبية تسببت في تهديد حياتها.
وأوضحت المدينة أن الطفلة تعرضت للإصابة عن طريق الخطأ عندما سقطت فوق جذع نخلة أثناء تنزهها مع والديها في الحديقة، واخترقت جسمها ووصلت إلى منطقة القلب. وعلى الفور، تم التواصل عن طريق الخط الساخن في المنطقة التي تتواجد بها الحالة وقبول حالتها ونقلها إلى مدينة الملك فهد الطبية، واستدعاء الفريق الطبي المختص للتعامل مع الحالة الحرجة.
وبيّنت المدينة أن الفريق الطبي نجح في العملية الجراحية العاجلة بكفاءة واحترافية عالية فور وصول الطفلة لطورائ مدينة الملك فهد الطبية وتكوّن من جراحي القلب والأشعة التداخلية وفريق الإيكمو وفريق التخدير، حيث تم عمل الأشعة المقطعية لمتابعة تقييم الفرق الطبية ونقلها مباشرة لغرفة العمليات وإزالة القطعة الخشبية من منطقة الصدر والقلب بنجاح.
وذكرت المدينة أنه بعد العملية تم عمل أشعة قلبية للطفلة لمراقبة القلب والثقوب الناتجة وتقييم المنقطة المتضررة للتأكد من الوضع الصحي.
وأنهت المدينة بأن حالة الطفلة تحسنت بشكل ملحوظ وأصبحت مستقرة في وحدة العناية المركزة القلبية.

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