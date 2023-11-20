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اتفاقية سعودية-صينية لتبادل العملات - جريدة الوطن السعودية

11/20/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك

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