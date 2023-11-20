اتفاقية سعودية-صينية لتبادل العملات - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/20/2023 11:20:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك
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