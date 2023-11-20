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تطوير المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة - جريدة الوطن السعودية

11/20/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، خطوات سير العمل في المشاريع التطويرية في مجال المياه بالمشاعر المقدسة.
جاء ذلك في اجتماعٍ عقب الجولة الميدانية لهما، بغرض تفقد سير العمل في عددٍ من المشروعات التطويرية لمنظومة المياه، التي تقوم بتنفيذها شركة المياه الوطنية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام.
وناقش الاجتماع سير العمل بالمشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في المشاعر المقدسة؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لاستدامة الإمدادات، إلى جانب تجويد الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع التطويرية يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم.
وشملت الجولة الميدانية الوقوف على مركز المراقبة والتحكم بمشعر مِنى، الذي تتم من خلاله إدارة المنظومة المائية بتقنيات ذكية، إلى جانب العديد من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في المشاعر المقدسة، والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن حزمة من الأعمال والمشاريع التطويرية للبنية التحتية بالمشاعر، والتي يسير العمل فيها بوتيرة متسارعة من أجل إكمالها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والخطط الإستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، استباقًا لموسم حج 1445، وفق أعلى المعايير، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

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