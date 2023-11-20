تطوير المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، خطوات سير العمل في المشاريع التطويرية في مجال المياه بالمشاعر المقدسة.
جاء ذلك في اجتماعٍ عقب الجولة الميدانية لهما، بغرض تفقد سير العمل في عددٍ من المشروعات التطويرية لمنظومة المياه، التي تقوم بتنفيذها شركة المياه الوطنية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام.
وناقش الاجتماع سير العمل بالمشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في المشاعر المقدسة؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لاستدامة الإمدادات، إلى جانب تجويد الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع التطويرية يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم.
وشملت الجولة الميدانية الوقوف على مركز المراقبة والتحكم بمشعر مِنى، الذي تتم من خلاله إدارة المنظومة المائية بتقنيات ذكية، إلى جانب العديد من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في المشاعر المقدسة، والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن حزمة من الأعمال والمشاريع التطويرية للبنية التحتية بالمشاعر، والتي يسير العمل فيها بوتيرة متسارعة من أجل إكمالها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والخطط الإستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، استباقًا لموسم حج 1445، وفق أعلى المعايير، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
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