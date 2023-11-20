تكريم Jack وlaura Dangermond بجائزة Goal 17 للابتكار في الشراكة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في عام 1969، قام Jack وLaura Dangermond بتأسيس Esri ، التي كانت تُعرف آنذاك باسم معهد أبحاث الأنظمة البيئية، وكانا رائدين في استخدام الخرائط وبرامج التحليلات من أجل تحسين العالم. واليوم، تعد Esri الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وقد عملت Dangermonds لسنوات على تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة. وتقديرًا لهذا الالتزام المستمر، حصل Jack وLaura Dangermond مؤخرًا على جائزة الابتكار العالمي السابع عشر في الشراكة التي تقدمها مؤسسة الأمم المتحدة.

صرح Jack Dangermond، رئيس Esri: "يرجع هذا التقدير في الواقع إلى عمل الآلاف في Esri ومستخدمينا حول العالم الذين يستخدمون برامج نظم المعلومات الجغرافية ويقودون تطوير نظم المعلومات الجغرافية إلى العديد من المجالات الجديدة - بما في ذلك التنمية المستدامة". "إن مهمة تحقيق التنمية المستدامة هي العمل الأكثر تعقيدًا وصعوبة الذي شهده العالم. يشرفنا حقًا الحصول على هذه الجائزة، وقد كنا محظوظين بالتعاون مع العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم في سعينا لخلق مستقبل مستدام."

في حفل توزيع جوائز نحن الشعوب للقيادة العالمية الذي نظمته مؤسسة الأمم المتحدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم منح Dangermonds جائزة Goal 17 للابتكار في الشراكة تقديرًا لجهودهما في تطوير تكنولوجيا رسم الخرائط لتحديد ومعالجة القضايا العالمية مثل عدم المساواة العرقية وسلوكيات الأنواع المهددة بالانقراض.

يُكرّم الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة الأمم المتحدة الأفراد والمنظمات غير العادية التي تحدث فرقًا. تم تسمية جوائز نحن الشعوب على اسم الكلمات الافتتاحية الملهمة لميثاق الأمم المتحدة، وهي تكرّم القادة الرائدين والأبطال المجهولين الذين أحدثت إنجازاتهم تأثيرات قابلة للقياس في رسم مسار نحو عالم أفضل للجميع.

ومن بين المكرمين لعام 2023: نائبة الأمين العام للأمم المتحدة Amina J. Mohammed؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Gro Intelligence، وSara Menker؛ المصورة الفوتوغرافية والفنانة الهادفة من سيراليون، وHickmatu Leigh؛ رئيس مجلس الإدارة وDr. Fisk Johnson، الرئيس التنفيذي لـ SC Johnson؛ وMartin Griffiths، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ وRebeca Grynspan، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ وفرقهم.

على مدار 25 عامًا، قامت مؤسسة الأمم المتحدة ببناء ابتكارات وشراكات جديدة لدعم الأمم المتحدة والمساعدة في حل المشكلات العالمية على نطاق واسع. باعتبارها منظمة خيرية مستقلة، تم إنشاء المؤسسة للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه البشرية ودفع عجلة التقدم العالمي. تعرف على المزيد عبر unfoundation/event/we-the-peoples-2023/ .

نبذة عن Esri

Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في برمجيات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الموقع ورسم الخرائط، تساعد العملاء على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. يتم نشر برامج Esri، التي تأسست عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. لدى Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تصمم Esri الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارة موقعنا على esri .

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