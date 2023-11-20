تكريم Jack وlaura Dangermond بجائزة Goal 17 للابتكار في الشراكة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في عام 1969، قام Jack وLaura Dangermond بتأسيس Esri ، التي كانت تُعرف آنذاك باسم معهد أبحاث الأنظمة البيئية، وكانا رائدين في استخدام الخرائط وبرامج التحليلات من أجل تحسين العالم. واليوم، تعد Esri الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وقد عملت Dangermonds لسنوات على تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة. وتقديرًا لهذا الالتزام المستمر، حصل Jack وLaura Dangermond مؤخرًا على جائزة الابتكار العالمي السابع عشر في الشراكة التي تقدمها مؤسسة الأمم المتحدة.
صرح Jack Dangermond، رئيس Esri: "يرجع هذا التقدير في الواقع إلى عمل الآلاف في Esri ومستخدمينا حول العالم الذين يستخدمون برامج نظم المعلومات الجغرافية ويقودون تطوير نظم المعلومات الجغرافية إلى العديد من المجالات الجديدة - بما في ذلك التنمية المستدامة". "إن مهمة تحقيق التنمية المستدامة هي العمل الأكثر تعقيدًا وصعوبة الذي شهده العالم. يشرفنا حقًا الحصول على هذه الجائزة، وقد كنا محظوظين بالتعاون مع العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم في سعينا لخلق مستقبل مستدام."
في حفل توزيع جوائز نحن الشعوب للقيادة العالمية الذي نظمته مؤسسة الأمم المتحدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم منح Dangermonds جائزة Goal 17 للابتكار في الشراكة تقديرًا لجهودهما في تطوير تكنولوجيا رسم الخرائط لتحديد ومعالجة القضايا العالمية مثل عدم المساواة العرقية وسلوكيات الأنواع المهددة بالانقراض.
يُكرّم الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة الأمم المتحدة الأفراد والمنظمات غير العادية التي تحدث فرقًا. تم تسمية جوائز نحن الشعوب على اسم الكلمات الافتتاحية الملهمة لميثاق الأمم المتحدة، وهي تكرّم القادة الرائدين والأبطال المجهولين الذين أحدثت إنجازاتهم تأثيرات قابلة للقياس في رسم مسار نحو عالم أفضل للجميع.
ومن بين المكرمين لعام 2023: نائبة الأمين العام للأمم المتحدة Amina J. Mohammed؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Gro Intelligence، وSara Menker؛ المصورة الفوتوغرافية والفنانة الهادفة من سيراليون، وHickmatu Leigh؛ رئيس مجلس الإدارة وDr. Fisk Johnson، الرئيس التنفيذي لـ SC Johnson؛ وMartin Griffiths، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ وRebeca Grynspan، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ وفرقهم.
على مدار 25 عامًا، قامت مؤسسة الأمم المتحدة ببناء ابتكارات وشراكات جديدة لدعم الأمم المتحدة والمساعدة في حل المشكلات العالمية على نطاق واسع. باعتبارها منظمة خيرية مستقلة، تم إنشاء المؤسسة للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه البشرية ودفع عجلة التقدم العالمي. تعرف على المزيد عبر unfoundation/event/we-the-peoples-2023/ .
نبذة عن Esri
Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في برمجيات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وذكاء الموقع ورسم الخرائط، تساعد العملاء على إطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. يتم نشر برامج Esri، التي تأسست عام 1969 في ريدلاندز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. لدى Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تصمم Esri الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارة موقعنا على esri .
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