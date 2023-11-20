تتعاون INGENIOUS.BUILD مع Google Cloud لتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) يسر شركة INGENIOUS ، وهي شركة برمجيات رائدة متخصصة في برامج إدارة المشاريع للتطوير العقاري والبناء، أن تعلن عن تعاونها مع Google Cloud لتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال الجمع بين خبرة INGENIOUS وGoogle Cloud.

وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم INGENIOUS بنشر برنامجها المتطور لإدارة المشاريع للتطوير العقاري والبناء في منطقة Google Cloud السحابية المنشأة حديثًا في المملكة العربية السعودية.تم تصميم هذه المنصة لتعزيز كفاءة المشروع، وضمان الإدارة الدقيقة للمشاريع مع تخفيف المخاطر.

ومع تبني المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي والابتكار، ستكون هذه الشراكة أساسية في تمكين الشركات في العصر الرقمي وتقديم حلول شاملة لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق المملكة العربية السعودية.

"يسعدنا التعاون مع Google Cloud لتقديم منصتنا الإدارية المتقدمة للمشاريع في المملكة العربية السعودية. ونعتقد أن هذا التعاون سيدفع الابتكار في إدارة المشاريع ويلعب دورًا محوريًا في دعم النمو السريع لمشاريع التطوير والبناء في المنطقة.قال نيك كارتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INGENIOUS."ستمكننا الشراكة مع Google Cloud من الجمع بين خبرتنا في الصناعة والبنية التحتية المتقدمة لموفر السحابة، وتمكين الشركات من تبني التحول الرقمي وفتح فرص جديدة."

وكجزء من هذا التعاون، ستعمل INGENIOUS وGoogle Cloud على مبادرات لتعزيز تنمية المهارات الرقمية واعتماد التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البرامج التدريبية وورش العمل والموارد لتزويد الأفراد والشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحول الرقمي.

وقال بدر الماضي، مدير شركة Google Cloud في المملكة العربية السعودية: "نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي"."من خلال التعاون مع INGENIOUS، يمكننا الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لدينا لتمكين الشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية من تسخير الإمكانات الكاملة للعالم الرقمي. معًا، سندفع الابتكار والنمو الاقتصادي وإنشاء نظام بيئي رقمي مزدهر."

يمثل هذا التعاون علامة بارزة في رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

عن INGENIOUS :

شركة تكنولوجيا متطورة متخصصة في برامج إدارة المشاريع في مجال التطوير العقاري والبناء.من خلال الاستفادة من البيانات والأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي، تعمل INGENIOUS على تمكين المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من إدارة المشاريع بدقة وتقليل المخاطر.مكرسة للابتكار والكفاءة والتميز، تلتزم INGENIOUS ببناء المستقبل في صناعة التطوير والبناء.وهي تقف في طليعة تحويل كيفية تنفيذ المشاريع وتحقيقها.

INGENIOUS . BUILD صحيفة حقائق الشركة

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