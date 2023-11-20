تتعاون INGENIOUS.BUILD مع Google Cloud لتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) يسر شركة INGENIOUS ، وهي شركة برمجيات رائدة متخصصة في برامج إدارة المشاريع للتطوير العقاري والبناء، أن تعلن عن تعاونها مع Google Cloud لتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال الجمع بين خبرة INGENIOUS وGoogle Cloud.
وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم INGENIOUS بنشر برنامجها المتطور لإدارة المشاريع للتطوير العقاري والبناء في منطقة Google Cloud السحابية المنشأة حديثًا في المملكة العربية السعودية.تم تصميم هذه المنصة لتعزيز كفاءة المشروع، وضمان الإدارة الدقيقة للمشاريع مع تخفيف المخاطر.
ومع تبني المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي والابتكار، ستكون هذه الشراكة أساسية في تمكين الشركات في العصر الرقمي وتقديم حلول شاملة لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق المملكة العربية السعودية.
"يسعدنا التعاون مع Google Cloud لتقديم منصتنا الإدارية المتقدمة للمشاريع في المملكة العربية السعودية. ونعتقد أن هذا التعاون سيدفع الابتكار في إدارة المشاريع ويلعب دورًا محوريًا في دعم النمو السريع لمشاريع التطوير والبناء في المنطقة.قال نيك كارتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INGENIOUS."ستمكننا الشراكة مع Google Cloud من الجمع بين خبرتنا في الصناعة والبنية التحتية المتقدمة لموفر السحابة، وتمكين الشركات من تبني التحول الرقمي وفتح فرص جديدة."
وكجزء من هذا التعاون، ستعمل INGENIOUS وGoogle Cloud على مبادرات لتعزيز تنمية المهارات الرقمية واعتماد التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البرامج التدريبية وورش العمل والموارد لتزويد الأفراد والشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحول الرقمي.
وقال بدر الماضي، مدير شركة Google Cloud في المملكة العربية السعودية: "نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي"."من خلال التعاون مع INGENIOUS، يمكننا الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة لدينا لتمكين الشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية من تسخير الإمكانات الكاملة للعالم الرقمي. معًا، سندفع الابتكار والنمو الاقتصادي وإنشاء نظام بيئي رقمي مزدهر."
يمثل هذا التعاون علامة بارزة في رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
عن INGENIOUS :
شركة تكنولوجيا متطورة متخصصة في برامج إدارة المشاريع في مجال التطوير العقاري والبناء.من خلال الاستفادة من البيانات والأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي، تعمل INGENIOUS على تمكين المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من إدارة المشاريع بدقة وتقليل المخاطر.مكرسة للابتكار والكفاءة والتميز، تلتزم INGENIOUS ببناء المستقبل في صناعة التطوير والبناء.وهي تقف في طليعة تحويل كيفية تنفيذ المشاريع وتحقيقها.
INGENIOUS . BUILD صحيفة حقائق الشركة
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