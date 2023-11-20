أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من صفقة تمويل في الولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في مدينة بالتيمور – ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها تفوق التوقعات الأولية..

تمت هذه الصفقة في أكتوبر 2020 وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الخاصة في الاستثمار العقاري المرتبط بأداء مؤشر العقارات Real Estate Index Linked Securities (“REILS”). وتم تصميم هذا الاستثمار كقرض مدته ست سنوات لتمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 272 وحدة سكنية ضمن بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ديسمبر 2021، استحوذ المقترض على محفظة ثانية مكونة من 217 وحدة سكنية مؤجرة في بالتيمور، مما أدى إلى إضافة المزيد من الضمانات للقرض وتقليل المخاطر الخاصة بالاستثمار.

هذا وقد تمت هيكلة الصفقة لتوفير إيراد ثابت بنسبة 8.25%، مدفوعة بشكل ربع سنوي ، بالإضافة إلى نسبة منتظمة من أصل مبلغ القرض. والجدير بالذكر بأنه بناءً عل أداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ، كانت توقعاتنا الأولية أن يتراوح صافي معدل العائد الداخلي بين 10% و13% في وقت دخول الاستثمار، ويسعدنا أن نعلن أنه بعد التخارج من هذا القرض، بلغ معدل العائد الداخلي الفعلي الذي تم تحقيقه للمستثمرين نسبة 13.1%

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

إن فريق أرزان ثروات مسرورون للغاية من التخارج من صفقة قرض الميزانين في بالتيمور وتزويد مستثمرينا بهذه النتائج الممتازة. وستواصل أرزان ثروات تنويع مصادر دخلها بشكل أكبر في الأسواق الدولية الراسخة والتركيز على تقديم المشورة لصفقات التمويل المستقبلية وغيرها من صفقات الاستثمار العقاري التي توفر تدفق دخل مستقر مع أقل قدر ممكن من المخاطر. وستظل أرزان ثروات دائماً شريكاً ثابتاً وجديراً بالثقة لعملائها، ونحن نقدر ثقتهم المستمرة في أرزان ثروات".

ملاحظات للمحررين:

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.55 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء. الأداء السابق أو المتوقع ليس بالضرورة مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية. لا تتحمل شركة أرزان ثروات أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو تنشأ بطريقة أخرى فيما يتعلق بها.