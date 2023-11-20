شركة GCEX تتلقى ترخيص تشغيل مزود خدمة الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

MENAFN - AETOSWire) لقد تلقت شركة GC Exchange FZE (GCEX)، وهي جزء من مجموعة GCEX، ترخيص تشغيل مزود خدمة الأصول الافتراضية لخدمات تجار السمسرة في الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

لقد افتتحت GCEX مكتبها في دبي في شهر يوليو من عام 2022 وتلقت ترخيص MVP (الحد الأدنى للمنتج القابل للحياة) التجهيزي الخاص بها من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في شهر فبراير من عام 2023، وتستطيع الآن أن تبدأ عملياتها في السوق كمزود لخدمة الأصول الافتراضية (VASP) في إمارة دبي، ما يتيح للوسطاء وصناديق التحوط والمكاتب العائلية والمتداولين المحترفين إمكانية الوصول إلى خدمتها للتسييل العميق للأصول الرقمية ومجموعة من الحلول التقنية.

تعمل شركة GCEX على تيسير الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية من خلال حلول التداول XplorDigital المملوكة لها، والتي تتألف من منصة محايدة التقنية تشمل التنظيم والوصاية المنظمة وسلامة الصناديق والتسييل والتكنولوجيا من الفئة 1 (سواء في الخلفية أو الواجهة). تقتصر شركة GCEX على الشراكة مع مزودي خدمات الوصاية والإسهام الرقمية المؤسسية المنظمة وتفصل دائمًا بين صناديق العملاء.

علّق Mehtap Önder، المدير الإداري لشركة GCEX في دبي قائلاً "تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ريادة الطريق في مجال الأصول الرقمية العالمية، ونحن فخورون بشدة بأن نكون إحدى أوائل الشركات التي تتلقى ترخيص تشغيل مزود خدمة أصول افتراضية لتقدم خدمات وسيط/تاجر أصول افتراضية وأول شركة تحصل على موافقة لتعمل مع حساب أموال عميل، ما يلقي الضوء على تركيزنا على حماية العميل.

كوننا كيان خاضع للتنظيم في المنطقة أمر مهم بالنسبة إلينا. إنها الطريقة المثالية لإظهار التزامنا تجاه اتباع المعايير الدولية وتطبيق عمليات قوية، مع الشفافية وحماية المستثمر في جوهر ما نقدمه. هذه علامة بارزة رئيسية بالنسبة إلى أعمالنا وهي مهمة بالنسبة إلى استراتيجية النمو في شركة GCEX، حيث تتيح لنا أن نتمتع بحضور أقوى في المنطقة".

تتيح مجموعة GCEX للعملاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى التسييل العميق في مجال البورصة وعقود الفرق في الأصول الرقمية، إلى جانب التداول الفوري والتحويل للأصول الرقمية ومجموعة كبيرة من حلول التداول. يقع المقر الرئيسي لشركة GCEX في لندن، ولديها عدة مكاتب في أنحاء العالم، وتخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وهي مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية الدنماركية. شركة True Global Ventures من بين المستثمرين في شركة GCEX.

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نبذة عن شركة GCEX

تأسست شركة GCEX في عام 2018، وهي شركة رائدة خاضعة للتنظيم في مجال الوساطة الأساسية الرقمية ولديها أفضل الأصول الرقمية في فئتها ومنصة للتداول خاصة بالعملاء المؤسسيين والاحترافيين. عقدت شركة GCEX شراكات مع مزودي خدمات تسييل محل ثقة من الفئة الأولى لتحتل مكانة رائدة بين الشركات المماثلة ومؤسسات أصول الوصاية الرقمية الخاضعة للتنظيم. تقدم شركة GCEX مجموعة واسعة من المنتجات وحلول التقنية التي تتضمن المنتجات لعلامات تجارية أخرى.

يُعد GCEX هو الاسم التجاري الذي يضم شركات GC Exchange Limited وGC Exchange Fondsmæglerselskab A/S وGC Exchange A/S وGC Exchange FZE. تأسست شركة GC Exchange Limited في إنجلترا وويلز (No11382809) في العنوان المسجل 75 King William Street, London, EC4N 7BE وتقدم منتجات التداول وعقود الفرق. شركة GC Exchange Limited حاصلة على ترخيص وخاضعة للتنظيم من جانب هيئة السلوك المالي (FRN 828730).

تتوفر خدمات الأصول الرقمية لدى GC Exchange A/S، وهي شركة تأسست في الدنمارك (CVR 43088777) في العنوان Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup. حصلت شركة GC Exchange A/S على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الدنماركية كشركة لتداول العملات (FTID 45020) وهي مسجلة كمزود لخدمة الأصول الافتراضية (FTID 17524) بموجب لائحة مكافحة غسيل الأموال.

تأسست شركة GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S في الدنمارك (CVR 43345052) في العنوان Amager Strandvej 390,2770, Kastrup. حصلت شركة GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S على الترخيص وتخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية الدنماركية كشركة استثمار تقدم منتجات التداول وعقود الفرق.

تأسست شركة GC Exchange FZE كمؤسسة محدودة المسؤولية في المنطقة الحرة لدى هيئة مركز دبي التجاري العالمي برقم التسجيل 1896. لقد حصلت شركة GC Exchange FZE على ترخيص مزود خدمة أصول افتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع:

نبذة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية: تأسست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في شهر مارس من عام 2022 بعد تفعيل القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية ونشاطاتها والإشراف والرقابة عليها في كل المناطق في أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة، لكن مع استثناء مركز دبي التجاري العالمي. تقوم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدور مركزي في إنشاء إطار العمل القانوني المتقدم في دبي لحماية المستثمرين وتأسيس معايير دولية للحوكمة في مجال الأصول الرقمية مع دعم رؤية اقتصاد بلا حدود.

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