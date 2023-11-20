تعلن Secure-IC عن دمج تقنية Securyzrtm في شريحة الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من Mediatek‏، Dimensity 9300

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIRE )- يسر شركة Secure-IC ، الرائدة الصاعدة، والمزود العالمي لحلول الأمن السيبراني الشاملة للأنظمة المدمجة والكائنات المتصلة، أن تعلن
عن دمج حل الأمن السيبراني المدمج Securyzr TM iSE (العنصر الآمن المتكامل) 900 في شريحة الهواتف الذكية الرائدة من MediaTek ، Dimensity 9300 . تضمن تقنية SecuryzrTM من Secure-IC حماية البيانات الحساسة والعمليات الحرجة داخل مجموعة الشرائح، مما يمنع الوصول غير المصرح به ويحمي سلامة النظام. إن اعتماد SecuryzrTM جنبًا إلى جنب مع دعم شهادة Secure-IC على مستوى النظام، يسمح للنظام على الرقاقة ( SoC ) الخاص بـ MediaTek بأن يكون جاهزًا للمعايير العامة من المستوى 4+ ( AVA_VAN.5 ). بعد نجاح هذا المشروع، ستقوم Secure-IC بتزويد MediaTek باستمرار بمزيد من الحلول الأمنية.
يعيد MediaTek Dimensity 9300، الذي تم إصداره في نوفمبر 2023، تعريف الحوسبة المحمولة بميزاتها الرائدة في الصناعة.
لطالما كانت Secure-IC مكرسة لتقديم طليعة الابتكارات الأمنية إلى السوق. يمثل دمج حل Secure-IC في MediaTek Dimensity 9300 علامة بارزة. تعمل سلسلة SecuryzrTM iSE 900 على تقوية MediaTek Dimensity 9300 بطبقة متقدمة من الأمان. تضمن هذه التقنية سلامة النظام من خلال العمل كجذر للثقة (RoT) وتوفر قدرة معالجة آمنة.
بصفته الجيب الآمن داخل MediaTek Dimensity 9300، تؤديSecuryzrTM iSE 900 دورًا محوريًا في حماية العمليات الحرجة طوال دورة حياة الجهاز، مثل التمهيد الآمن وتحديثات البرامج الثابتة والإدارة الرئيسية. وهي تراقب باستمرار هذه العمليات لضمان المرونة ضد الاضطرابات مثل الهجمات المادية السيبرانية، مما يخفف من التهديدات المحتملة بأقصى قدر من الموثوقية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت Secure-IC حلولاً برمجية قوية، بما في ذلك قدرات إدارة دورة حياة الأمان المتقدمة.
قال حسن التريكي، الرئيس التنفيذي لشركة Secure-IC: "تتشرف Secure-IC بأن تكون الشريك الموثوق به الذي تم اختياره لتوفير حلول أمنية لشركة MediaTek Dimensity 9300 الرائدة ". "يؤكد هذا التعاون على تفانينا في تأمين العالم الرقمي، ونحن متحمسون للعب دور محوري في ضمان سلامة وأمن الأنظمة على الرقاقة (SoC) من MediaTek".
وقال الدكتور Yenchi Lee، نائب المدير العام لأعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek، "يمثل دمج تقنية الأمان المتطورة من Secure-IC في Dimensity 9300 خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتقديم أفضل الحلول المطلقة عندما يشتري عملاؤنا منتجاتنا الرائدة. سنواصل معًا دفع الابتكار، وضمان أن تضع Dimensity 9300 معايير جديدة من حيث الأمن والأداء".
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