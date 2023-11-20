تعلن Secure-IC عن دمج تقنية Securyzrtm في شريحة الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من Mediatek‏، Dimensity 9300

يعيد MediaTek Dimensity 9300، الذي تم إصداره في نوفمبر 2023، تعريف الحوسبة المحمولة بميزاتها الرائدة في الصناعة.

لطالما كانت Secure-IC مكرسة لتقديم طليعة الابتكارات الأمنية إلى السوق. يمثل دمج حل Secure-IC في MediaTek Dimensity 9300 علامة بارزة. تعمل سلسلة SecuryzrTM iSE 900 على تقوية MediaTek Dimensity 9300 بطبقة متقدمة من الأمان. تضمن هذه التقنية سلامة النظام من خلال العمل كجذر للثقة (RoT) وتوفر قدرة معالجة آمنة.

بصفته الجيب الآمن داخل MediaTek Dimensity 9300، تؤديSecuryzrTM iSE 900 دورًا محوريًا في حماية العمليات الحرجة طوال دورة حياة الجهاز، مثل التمهيد الآمن وتحديثات البرامج الثابتة والإدارة الرئيسية. وهي تراقب باستمرار هذه العمليات لضمان المرونة ضد الاضطرابات مثل الهجمات المادية السيبرانية، مما يخفف من التهديدات المحتملة بأقصى قدر من الموثوقية. وبالتوازي مع ذلك، قدمت Secure-IC حلولاً برمجية قوية، بما في ذلك قدرات إدارة دورة حياة الأمان المتقدمة.

قال حسن التريكي، الرئيس التنفيذي لشركة Secure-IC: "تتشرف Secure-IC بأن تكون الشريك الموثوق به الذي تم اختياره لتوفير حلول أمنية لشركة MediaTek Dimensity 9300 الرائدة ". "يؤكد هذا التعاون على تفانينا في تأمين العالم الرقمي، ونحن متحمسون للعب دور محوري في ضمان سلامة وأمن الأنظمة على الرقاقة (SoC) من MediaTek".

وقال الدكتور Yenchi Lee، نائب المدير العام لأعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek، "يمثل دمج تقنية الأمان المتطورة من Secure-IC في Dimensity 9300 خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتقديم أفضل الحلول المطلقة عندما يشتري عملاؤنا منتجاتنا الرائدة. سنواصل معًا دفع الابتكار، وضمان أن تضع Dimensity 9300 معايير جديدة من حيث الأمن والأداء".

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