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كيف تعالج دهون الكبد

11/20/2023 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- تغيير نمط الغذاء
- لا تتجاوز كمية الدهون التي يسمح بها الطبيب
- الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة وزيت الزيتون
- الدهون المشبعة والمتحولة، مثل رقائق الشيبس والمخبوزات والأطعمة المصنعة
- كمية الكربوهيدرات المتناولة
- الفواكه بدلًا من السكريات مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر
تنبيه: من المهم جدًا أن تخسر الوزن الزائد على مهل؛ بمعدل 0.5 إلى 1كغم أسبوعيًا؛ فخسارة الوزن بسرعة تزيد مرض الكبد سوءًا.
2- النشاط وممارسة الرياضة
الرياضة مهمة لصحة الجميع، وبالنسبة لمرضى الكبد الدهني فهي تساعدهم على خسارة الوزن الزائد، وبالتالي تحسن الحالة الصحية.
3- ترك التدخين
التدخين مضر جدًا لصحة الكبد وصحة الجسم كله، وكلما توقفت عن التدخين أسرع؛ كانت النتائج أفضل. يمكنك استشارة الطبيب لمساعدتك في ذلك.
4- الالتزام بعلاجات المشاكل الصحية الأخرى
قد يرتبط مرض الكبد الدهني بمشاكل صحية أخرى، مثل السكري وارتفاع الكوليسترول، لذلك إذا كنت مصابًا بها أو أي مشكلة صحية أخرى؛ احرص على أخذ العلاجات اللازمة التي يصفها الطبيب لهذه الحالات.

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