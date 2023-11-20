كيف تعالج دهون الكبد

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- Al Watan) 1- تغيير نمط الغذاء
- لا تتجاوز كمية الدهون التي يسمح بها الطبيب
- الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة وزيت الزيتون
- الدهون المشبعة والمتحولة، مثل رقائق الشيبس والمخبوزات والأطعمة المصنعة
- كمية الكربوهيدرات المتناولة
- الفواكه بدلًا من السكريات مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر
تنبيه: من المهم جدًا أن تخسر الوزن الزائد على مهل؛ بمعدل 0.5 إلى 1كغم أسبوعيًا؛ فخسارة الوزن بسرعة تزيد مرض الكبد سوءًا.
2- النشاط وممارسة الرياضة
الرياضة مهمة لصحة الجميع، وبالنسبة لمرضى الكبد الدهني فهي تساعدهم على خسارة الوزن الزائد، وبالتالي تحسن الحالة الصحية.
3- ترك التدخين
التدخين مضر جدًا لصحة الكبد وصحة الجسم كله، وكلما توقفت عن التدخين أسرع؛ كانت النتائج أفضل. يمكنك استشارة الطبيب لمساعدتك في ذلك.
4- الالتزام بعلاجات المشاكل الصحية الأخرى
قد يرتبط مرض الكبد الدهني بمشاكل صحية أخرى، مثل السكري وارتفاع الكوليسترول، لذلك إذا كنت مصابًا بها أو أي مشكلة صحية أخرى؛ احرص على أخذ العلاجات اللازمة التي يصفها الطبيب لهذه الحالات.
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