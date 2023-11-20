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مسدس لعبة يربك شرطة ألمانيا

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى استخدام مجموعة من الأشخاص، يوم الأحد، مسدس لعبة في مدينة ترير بجنوب غرب ألمانيا إلى تدخل الشرطة.
وقالت الشرطة إن شهود عيان رصدوا عددا من الأشخاص يستخدمون ((جسما يشبه السلاح الناري)) في محطة بنزين بعد الظهر، وأبلغوا الشرطة.
وحققت الشرطة في تقارير الشهود، وأثبتت أن الجسم المشبوه كان مجرد مسدس لعبة.
ووجهت الشرطة النصح بشدة بعدم التعامل مع الأسلحة في الأماكن العامة ((حتى لو كانت مجرد ألعاب، خاصة في ضوء احتفالات الكرنفال القادمة)).
وأفادت الشرطة بأنه في حالة عدم اليقين، فإنه دائما ما ينبغي الافتراض أنه يمكن الخلط بين ما إذا كان ذلك لعبة أو ما يشبه السلاح الناري والسلاح الناري الحقيقي، لأن هذا قد يؤدي إلى عملية أكبر من الشرطة.

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