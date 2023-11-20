مسدس لعبة يربك شرطة ألمانيا

(MENAFN
- Al Watan) أدى استخدام مجموعة من الأشخاص، يوم الأحد، مسدس لعبة في مدينة ترير بجنوب غرب ألمانيا إلى تدخل الشرطة.
وقالت الشرطة إن شهود عيان رصدوا عددا من الأشخاص يستخدمون ((جسما يشبه السلاح الناري)) في محطة بنزين بعد الظهر، وأبلغوا الشرطة.
وحققت الشرطة في تقارير الشهود، وأثبتت أن الجسم المشبوه كان مجرد مسدس لعبة.
ووجهت الشرطة النصح بشدة بعدم التعامل مع الأسلحة في الأماكن العامة ((حتى لو كانت مجرد ألعاب، خاصة في ضوء احتفالات الكرنفال القادمة)).
وأفادت الشرطة بأنه في حالة عدم اليقين، فإنه دائما ما ينبغي الافتراض أنه يمكن الخلط بين ما إذا كان ذلك لعبة أو ما يشبه السلاح الناري والسلاح الناري الحقيقي، لأن هذا قد يؤدي إلى عملية أكبر من الشرطة.
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