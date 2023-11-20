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رحلة عبر الزمن بمتحف الملك توت

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم منطقة مصر إحدى المناطق الجديدة في بوليفارد وورلد، تجربة ترفيهية مميزة تتمثل في متحف الملك توت عنخ آمون الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية على مر التاريخ، حيث يتعرف الزائر من خلاله على كثير من الأسرار الغامضة منذ آلاف السنين بعد اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.
ويحتوي المتحف على مشاهد ومعلومات حضارية وتثقيفية في تفاصيلها، فلدى دخول الزوار للمتحف تستقبلهم شاشة ضخمة تتضمن معلومات لشجرة العائلة للملك توت عنخ آمون ومسميات للعائلة، بدءاً من الجد الأكبر ((يويا، وتويو الجدة الكبرى، كما يحتضن المتحف صورًا من مقتنيات الملك الفرعوني في حياته التي ظلت شاهدة على حضارة سادت قبل نحو 25 قرنا، إضافة إلى مجسمات من مقتنيات مقبرة الملك.
كما يحتوي متحف الملك توت عنخ آمون على تجربة فكرية ممتعة تتمثل في غرفة تتضمن معلومات عن كيفية تحنيط الملك توت عنخ آمون، وتندرج من خلالها معلومات لتحضير الجسم وتغليف المومياء بما فيها حماية المومياء في مرحلة التحنيط، إضافة إلى تعريف الزوار بفيديو تصوري للمرحلة التي أدت إلى وفاته، ومن خلال التجول في المتحف تعرف الزائر أيضًا على عرض ثلاثي الأبعاد لعرض عن الفراعنة قبل وجودهم وأثناء حياتهم وبعد وفاتهم.
ويستقبل المتحف الذي يعد واحدًا من التجارب الواقعية التي يحتضنها موسم الرياض زواره يوميا من الساعة 4 مساء إلى 12 صباحًا، حيث يأتي لنقل الحضارة الفرعونية، أهم حضارات شعوب العالم إلى الموسم في تجربة تعريفية استثنائية.

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