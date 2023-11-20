%29 انخفاض إشاعات الأغذية والتجميل

(MENAFN
- Al Watan) فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الإشاعات التي شهدها العام الميلادي الجاري، ودحضت 3 منها تتعلق بالغذاء كالثوم، ومستحضرات التجميل، مقارنة بـ4 إشاعات العام الماضي، وكانت تتعلق بالأغذية مثل التونة والعسل وأخرى لمنتجات عناية مثل الفازلين.
الثوم الصيني
انتشرت أنباء عن أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويغسل قبل بيعه بمادة الكلور وهي مادة سامة وضارة جداً بصحة الإنسان، بينما كذبت ((الغذاء والدواء)) هذه الإشاعة، مؤكدة الحقيقة أن الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.
الكونسيلر
تداول المجتمع النسائي أنباء حول منتج تجميلي لإخفاء العيوب (الكونسيلر) أنه يحتوي على مواد مسرطنة، بالاستناد على دراسة ألمانية تم فيها اختبار المنتجات.
وكشفت ((الغذاء والدواء)) أن الفيديو المتداول يتضمن معلومات غير صحيحة، والخبر المنشور في إحدى الصحف العام الماضي يتحدث بشكل عام عن عدة أنواع من منتجات التجميل لإخفاء العيوب (الكونسيلر) ولم يحدد شركة الصانعة. ولم يصدر أي تحذير من مركز التحذيرات الأوروبية ولا الجهات الرقابية. وأكدت الهيئة أنه سبق لها تحليل عدة منتجات للشركة الصانعة المذكورة في الفيديو المتداول ضمن جهودها المستمرة في الرقابة. ولم ترصد أي حالات عدم مطابقة للمواصفات.
أحمر الشفاه
كما تداول عدد من السيدات أنه تم اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب، وهنا قامت ((الغذاء والدواء)) بالتحليل المخبري وهو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، وكشفت أن الطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.
4 إشاعات في 2022
كان عدد الإشاعات التي دحضتها ((الغذاء والدواء)) العام الماضي أكثر بواقع 4 إشاعات تتعلق بالأغذية مثل التونة والعسل والليوم والملح، وأخرى تجميلية كالفازلين.
التونة
راجت أنباء أن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفـن وزيت مهدرج وأنها سـبب رئيس للأمراض الجلدية، بينما الحقيقة أن التونـة المعلبـة هي عبارة عن منتج محضـر من أنواع أسماك التونـة النظيفـة والسليمة والمعبأة فـي عبـوات محكمة الغـلـق وتعامـل حراريا بدرجـة كافية للتأكـد مـن صلاحيتها للمستهلك، وذلك بحسب ما نصـت عليـه اللوائح الفنيـة المعتمـدة الصادرة من ((للغذاء والدواء)).
وأضافت الهيئة أن الزيوت التي تحتوي عليها التونة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهون متحولة، وحذرت فقط من أن التونة المعلبة هي أحد المنتجات التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسماك، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناول التونة المعلبة ضمن نظامهم الغذائي.
العسل
نصح البعض بأنه يمكن التمييز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا، بينما الحقيقة أن جودة العسـل تتم عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعتبر مؤشرا إلى حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، الذي يعتبر مؤشرا إلى الغش في العسل، وعبر اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.
الفازلين
انتشر منشور فيه ادعاء أن إضافة الملح للبتروليوم جل ((الفازلين)) يستخدم لعلاج الحروق التي قد تحدث أثناء الطبخ، بينما لا يوجد ادعاء علاجي معتمد لهذا المستحضر لعلاج الحروق كما جاء في المنشور، ولا يوجد دليل علمي تشريعي معتبر لدعم هذا الادعاء.
الملح
تم رصد مقطع لشخص يدعي أن تفاعل الملح مع الليمون يسبب عديدا من الأمراض بخلاف الملح الصخري، فيما أكدت ((الغذاء والدواء)) أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعية في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح، التي بدورها تحول الملح إلى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس، مشيرة إلى أن إضافة اليود لملح الطعام هو للحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية، وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة، ونصحت الهيئة بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة أنواعه، حيث إن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.
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