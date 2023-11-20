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%29 انخفاض إشاعات الأغذية والتجميل

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الإشاعات التي شهدها العام الميلادي الجاري، ودحضت 3 منها تتعلق بالغذاء كالثوم، ومستحضرات التجميل، مقارنة بـ4 إشاعات العام الماضي، وكانت تتعلق بالأغذية مثل التونة والعسل وأخرى لمنتجات عناية مثل الفازلين.
الثوم الصيني
انتشرت أنباء عن أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويغسل قبل بيعه بمادة الكلور وهي مادة سامة وضارة جداً بصحة الإنسان، بينما كذبت ((الغذاء والدواء)) هذه الإشاعة، مؤكدة الحقيقة أن الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.
الكونسيلر
تداول المجتمع النسائي أنباء حول منتج تجميلي لإخفاء العيوب (الكونسيلر) أنه يحتوي على مواد مسرطنة، بالاستناد على دراسة ألمانية تم فيها اختبار المنتجات.
وكشفت ((الغذاء والدواء)) أن الفيديو المتداول يتضمن معلومات غير صحيحة، والخبر المنشور في إحدى الصحف العام الماضي يتحدث بشكل عام عن عدة أنواع من منتجات التجميل لإخفاء العيوب (الكونسيلر) ولم يحدد شركة الصانعة. ولم يصدر أي تحذير من مركز التحذيرات الأوروبية ولا الجهات الرقابية. وأكدت الهيئة أنه سبق لها تحليل عدة منتجات للشركة الصانعة المذكورة في الفيديو المتداول ضمن جهودها المستمرة في الرقابة. ولم ترصد أي حالات عدم مطابقة للمواصفات.
أحمر الشفاه
كما تداول عدد من السيدات أنه تم اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب، وهنا قامت ((الغذاء والدواء)) بالتحليل المخبري وهو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، وكشفت أن الطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.
4 إشاعات في 2022
كان عدد الإشاعات التي دحضتها ((الغذاء والدواء)) العام الماضي أكثر بواقع 4 إشاعات تتعلق بالأغذية مثل التونة والعسل والليوم والملح، وأخرى تجميلية كالفازلين.
التونة
راجت أنباء أن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفـن وزيت مهدرج وأنها سـبب رئيس للأمراض الجلدية، بينما الحقيقة أن التونـة المعلبـة هي عبارة عن منتج محضـر من أنواع أسماك التونـة النظيفـة والسليمة والمعبأة فـي عبـوات محكمة الغـلـق وتعامـل حراريا بدرجـة كافية للتأكـد مـن صلاحيتها للمستهلك، وذلك بحسب ما نصـت عليـه اللوائح الفنيـة المعتمـدة الصادرة من ((للغذاء والدواء)).
وأضافت الهيئة أن الزيوت التي تحتوي عليها التونة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهون متحولة، وحذرت فقط من أن التونة المعلبة هي أحد المنتجات التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسماك، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناول التونة المعلبة ضمن نظامهم الغذائي.
العسل
نصح البعض بأنه يمكن التمييز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا، بينما الحقيقة أن جودة العسـل تتم عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعتبر مؤشرا إلى حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، الذي يعتبر مؤشرا إلى الغش في العسل، وعبر اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.
الفازلين
انتشر منشور فيه ادعاء أن إضافة الملح للبتروليوم جل ((الفازلين)) يستخدم لعلاج الحروق التي قد تحدث أثناء الطبخ، بينما لا يوجد ادعاء علاجي معتمد لهذا المستحضر لعلاج الحروق كما جاء في المنشور، ولا يوجد دليل علمي تشريعي معتبر لدعم هذا الادعاء.
الملح
تم رصد مقطع لشخص يدعي أن تفاعل الملح مع الليمون يسبب عديدا من الأمراض بخلاف الملح الصخري، فيما أكدت ((الغذاء والدواء)) أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعية في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح، التي بدورها تحول الملح إلى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس، مشيرة إلى أن إضافة اليود لملح الطعام هو للحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية، وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة، ونصحت الهيئة بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة أنواعه، حيث إن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.

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