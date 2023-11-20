عودة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

(MENAFN
- Al Watan) عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع خلال الأسبوع الحالي على خلفية توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء في أوروبا، إلى جانب مخاوف المستثمرين إزاء اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وزادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي (المعيار الأوروبي) - تسليم ديسمبر 2.52% إلى 46.20 يورو (50.45 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز البريطاني - تسليم ديسمبر (الأكثر نشاطا) 3.30% إلى 117.50 بنس (1.46 دولار) لكل وحدة حرارية بريطانية.
وحسب تقرير، نشرته وكالة ((بلومبرغ))، فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق شمال غرب أوروبا دون المتوسط الطبيعي لهذا الوقت من العام مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، مما يرجح زيادة الطلب على الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة.
وقال ((جوناثان ستيرن))، الباحث في معهد ((أوكسفورد)) لدراسات الطاقة، في تصريح للوكالة، تعقيبا على حدث الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أمس، إنه من المحتمل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل تدفقات الغاز القطري إلى أوروبا. لكن لا توجد أي دلائل على حدوث شيء من هذا القبيل حاليا.
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