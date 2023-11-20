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عودة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع خلال الأسبوع الحالي على خلفية توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء في أوروبا، إلى جانب مخاوف المستثمرين إزاء اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وزادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي (المعيار الأوروبي) - تسليم ديسمبر 2.52% إلى 46.20 يورو (50.45 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز البريطاني - تسليم ديسمبر (الأكثر نشاطا) 3.30% إلى 117.50 بنس (1.46 دولار) لكل وحدة حرارية بريطانية.
وحسب تقرير، نشرته وكالة ((بلومبرغ))، فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق شمال غرب أوروبا دون المتوسط الطبيعي لهذا الوقت من العام مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، مما يرجح زيادة الطلب على الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة.
وقال ((جوناثان ستيرن))، الباحث في معهد ((أوكسفورد)) لدراسات الطاقة، في تصريح للوكالة، تعقيبا على حدث الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أمس، إنه من المحتمل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطل تدفقات الغاز القطري إلى أوروبا. لكن لا توجد أي دلائل على حدوث شيء من هذا القبيل حاليا.

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