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تداول 7.1 مليارات ريال

11/20/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN20112023000089011017ID1107460886

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