تداول 7.1 مليارات ريال

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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