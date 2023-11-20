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وعليه حكمت الدائرة القضائية

11/20/2023 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) من المسلم به أن السلطة القضائية لها سمتها ومكانتها التي بموجبها تُرسي مبادئ العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، ويترجم ذلك ما تصدره من أحكام قضائية تفرض بموجبها قواعد العدالة في المجتمع وتحكم في التصرفات التي تتعارض مع القوانين المسببة للضرر سواء للفرد أوالمجتمع وحماية وضمان الحقوق والواجبات.
لا شك في أن الأحكام القضائية تعمل على تعزيز سيادة القوانين والأنظمة، وتلعب دورًا مهمًا في صيانة حقوق الأفراد والمحافظة عليها، وكذلك الحد من الجرائم وترهيب مرتكبيها، وتحقق الردع وتقليل مخاطر ارتكابها.
من الإجراءات القضائية والتي بينها القانون، وعلى رأسها نظام المرافعات الشرعية وذلك لأهميتها وضرورتها لارتباطها بما يقدمه أصحاب المصلحة، ومن تلك الدفوع والطلبات، لسنا بصدد شرح ماهية الدفوع وأنواعها وتكييفها وما يتعلق بها من إجراءات، ولكن ما نرغب في تسليط الضوء عليه هو تأثير إجراءات الدفوع والطلبات على تجويد الأحكام القضائية.
الحكم القضائي يبدأ بالوقائع المتعلقة بالقضية ثم أسباب الحكم، والتي تنهض بمنطوقه ثم رد الدائرة القضائية مصدرة الحكم على الدفوع والطلبات، والتي رأت أن لا تأخذ بها وأسباب طرحها، والتي عادة ما تأتي ضمن بناء الحكم القضائي بعد عبارة ((ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي أو المدعى عليه))، ثم منطوق الحكم، إن بعض الأحكام القضائية يعتريها الخلل في تسبيب رد الدفوع والطلبات، وتبيان رأي الدائرة القضائية عن أسباب طرحها.
إن حق الدفاع حق أصيل كفلته الأنظمة والقوانين وترجم هذا الحق من خلال ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إيضاح كافة الإجراءات المتعلقة بالدفوع، والطلبات ومددها النظامية وكيفية استخدام هذا الحق، وبالتالي فإن عدم قيام الدوائر القضائية بمختلف أنواع المحاكم بالرد على الدفوع والطلبات، وبيان أسباب طرحها في بعض الأحكام القضائية إخلال بحق الدفاع، فمن حق أصحاب المصلحة أن تناقش الدائرة القضائية المسائل المتعلقة بما يتقدمون به من دفوع وطلبات.

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