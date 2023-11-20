لقاحات الإنفلونزا بمنازل المستفيدين

(MENAFN
- Al Watan) أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن توفير لقاحات ((الإنفلونزا الموسمية)) لكافة المستفيدين لحمايتهم من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة دون موعد مسبق بكافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات إضافة إلى العيادة الشتوية التي أطلقها التجمع، أخيراً، بمركز العالية مول التجاري، وكذلك إتاحة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنازل عن طريق تطبيق ((كريم)).
وأتاحت وزارة الصحة خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق ((كريم))، وذلك عبر خطوات يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح في خطوة لتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يقوم على صحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ اللقاح من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.
MENAFN20112023000089011017ID1107460879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.