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لقاحات الإنفلونزا بمنازل المستفيدين

11/20/2023 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن توفير لقاحات ((الإنفلونزا الموسمية)) لكافة المستفيدين لحمايتهم من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة دون موعد مسبق بكافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات إضافة إلى العيادة الشتوية التي أطلقها التجمع، أخيراً، بمركز العالية مول التجاري، وكذلك إتاحة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنازل عن طريق تطبيق ((كريم)).
وأتاحت وزارة الصحة خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق ((كريم))، وذلك عبر خطوات يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح في خطوة لتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يقوم على صحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ اللقاح من الحصول عليه بكل يسر وسهولة.

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