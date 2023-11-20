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غياب ممرات المشاة يزيد حالات الدهس بالمزاحمية

11/20/2023 11:16:42 PM

(MENAFN- Al Watan) زادت حالات الدهس بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في الطرق والشوارع الرئيسة، ومن بينها طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشارع الرئيسي بالمحافظة، بينما طالب الأهالي بوضع ممر للمشاة وتقليم الأشجار التي تقع في الجزيرة الوسطية والتي تحجب الرؤية حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم من الخطر.
مراجعة ميدانية
من جهتها قالت أمانة منطقة الرياض لـ((الوطن)) إن أعمال التشجير وقص الأشجار في الأرصفة والجزر الوسطية، تتم وفق ضوابط محددة، ونؤكد أن البلدية تقوم بالمراجعة الميدانية الدورية فيما يتعلق بمنع حجب مجال الرؤية في تقاطعات المركبات والأماكن المخصصة لعبور المشاة، لضمان السلامة للجميع، معربة عن ترحيبها بكامل المقترحات والملاحظات، وتلقي الاستفسارات والطلبات من خلال تطبيق ((مدينتي)).
هاجس الدهس
طالب عدد من أهالي بلدية محافظة المزاحمية بالتحرك للحد من هاجس الدهس الذي أصبح يخشاه الأهالي أثناء قطع الطرقات والعبور للجانب الآخر، ودعوا إلى تخصيص ممر للمشاة على طريق الملك عبدالعزيز ما بين دوار الصامل من جهةٍ الغرب ودوار مول المزاحمية من جهة الشرق ووضع علامات إرشادية ودهان الأرضي لتهدئة حركة السير أمام عبور المشاة بالإضافة لطلب حاجز امتداد الجزيرة الوسطية لمنع تنقل المشاة إلا عن طريق ممر المشاة، وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالعزيز بحيث تتضح الرؤيا لمستخدمي الطريق.
إحصائيات موثوقة
بحسب إحصائيات موثوقة حصلت عليها ((الوطن)) فإن عدد حالات الدهس خلال العام الحالي على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشارع الرئيسي بمحافظة المزاحمية بلغ 3 حالات كان آخرها قبل أقل من شهر تقريبا.

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