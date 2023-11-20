غياب ممرات المشاة يزيد حالات الدهس بالمزاحمية

(MENAFN
- Al Watan) زادت حالات الدهس بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في الطرق والشوارع الرئيسة، ومن بينها طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشارع الرئيسي بالمحافظة، بينما طالب الأهالي بوضع ممر للمشاة وتقليم الأشجار التي تقع في الجزيرة الوسطية والتي تحجب الرؤية حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم من الخطر.
مراجعة ميدانية
من جهتها قالت أمانة منطقة الرياض لـ((الوطن)) إن أعمال التشجير وقص الأشجار في الأرصفة والجزر الوسطية، تتم وفق ضوابط محددة، ونؤكد أن البلدية تقوم بالمراجعة الميدانية الدورية فيما يتعلق بمنع حجب مجال الرؤية في تقاطعات المركبات والأماكن المخصصة لعبور المشاة، لضمان السلامة للجميع، معربة عن ترحيبها بكامل المقترحات والملاحظات، وتلقي الاستفسارات والطلبات من خلال تطبيق ((مدينتي)).
هاجس الدهس
طالب عدد من أهالي بلدية محافظة المزاحمية بالتحرك للحد من هاجس الدهس الذي أصبح يخشاه الأهالي أثناء قطع الطرقات والعبور للجانب الآخر، ودعوا إلى تخصيص ممر للمشاة على طريق الملك عبدالعزيز ما بين دوار الصامل من جهةٍ الغرب ودوار مول المزاحمية من جهة الشرق ووضع علامات إرشادية ودهان الأرضي لتهدئة حركة السير أمام عبور المشاة بالإضافة لطلب حاجز امتداد الجزيرة الوسطية لمنع تنقل المشاة إلا عن طريق ممر المشاة، وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالعزيز بحيث تتضح الرؤيا لمستخدمي الطريق.
إحصائيات موثوقة
بحسب إحصائيات موثوقة حصلت عليها ((الوطن)) فإن عدد حالات الدهس خلال العام الحالي على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشارع الرئيسي بمحافظة المزاحمية بلغ 3 حالات كان آخرها قبل أقل من شهر تقريبا.
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