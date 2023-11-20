بداية جاياردو تصطدم بطموح جيرارد

(MENAFN
- Al Watan) يصطدم مدرب الاتحاد الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي قاد تحضيرات العميد، بعد وصوله إلى جدة بمدرب الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد، في مباراة الفريقين، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي تعد مهمة للطرفين، فجاياردو يأمل أن تكون بدايته مميزة مع النمور، وجيرارد يطمح إلى إيقاف تراجع فريقه الفني الغريب.
وسيكون الاختبار الحقيقي لجاياردو عندما يقود الاتحاد، في كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الـ12 من ديسمبر المقبل.
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