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بداية جاياردو تصطدم بطموح جيرارد

11/20/2023 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يصطدم مدرب الاتحاد الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي قاد تحضيرات العميد، بعد وصوله إلى جدة بمدرب الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد، في مباراة الفريقين، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي تعد مهمة للطرفين، فجاياردو يأمل أن تكون بدايته مميزة مع النمور، وجيرارد يطمح إلى إيقاف تراجع فريقه الفني الغريب.
وسيكون الاختبار الحقيقي لجاياردو عندما يقود الاتحاد، في كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الـ12 من ديسمبر المقبل.

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