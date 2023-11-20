انتصار روشن التاسع Out

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي تتسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين على تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، سجلت انتصارات الدوري معادلة تاريخية، ومفارقة غريبة، تمثلت في تسلسل انتصارات أندية الدوري الـ18، من انتصار وحيد إلى 11 انتصارا، بشكل تصاعدي من المركز الأخير إلى المركز الأول، وذلك خلال الجولات الـ13 الماضية، في وقت غيبت الانتصار التاسع نهائيا، الذي غاب عن تسلسل الانتصارات للأندية، وسط تربع الزعيم على قائمة أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات بـ85%، عادلت معها انتصارات 4 أندية مجتمعة.
معادلة
شهدت 234 مواجهة، معادلة الانتصارات والخسائر للأندية، حيث بلغت 90 انتصارا، ومثلها خسائر بـ38%، مقابل 54 تعادلات بـ23%، وتساوت 6 أندية في تحقيق 3 انتصارات، و3 أندية في 7 انتصارات، وناديان في 4 انتصارات، وتفوقت انتصارات الوحدة على انتصارات 8 أندية، أبرزها الشباب وأبها، والرائد.
صدارة
تصدر الزعيم انتصارات دوري روشن، التي بلغت 11 انتصارا من 13 مباراة بـ85%، وحل العالمي ثانيا، بإجمالي 10 انتصارات بـ77%، والأهلي ثالثا بإجمالي 8 انتصارات بـ62%، وتساوت أندية التعاون والاتحاد والفتح رابعا، بإجمالي 7 انتصارات بـ54%، والاتفاق خامسا، بإجمالي 6 انتصارات بـ46%، والوحدة سادسا، بإجمالي 5 انتصارات بـ38%، وتساوت انتصارات الشباب وأبها سابعا، بإجمالي 4 انتصارات بـ31%، وانتصارات السداسي الفيحاء، وضمك، والخليج، والرياض، والطائي، والأخدود ثامنا، بإجمالي 3 انتصارات بـ23%، وحل الرائد تاسعا بانتصارين اثنين بـ15%، والحزم عاشرا بانتصار وحيد بـ8%.
- تسلسل تصاعدي لانتصارات روشن
-%38 انتصارات وخسائر الأندية
-%23 تعادلات الأندية بالدوري
-6 أندية تتساوى في 3 انتصارات
- 4 انتصارات للشباب وأبها
- 3 أندية تحقق 7 انتصارات
- الزعيم الأكثر انتصارا بالدوري
الأكثر انتصارا
الهلال
85 %
النصر
77 %
الأهلي
62 %
التعاون
الاتحاد
الفتح
54 %
الاتفاق
46 %
الوحدة
38 %
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