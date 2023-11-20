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انتصار روشن التاسع Out

11/20/2023 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تتسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين على تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، سجلت انتصارات الدوري معادلة تاريخية، ومفارقة غريبة، تمثلت في تسلسل انتصارات أندية الدوري الـ18، من انتصار وحيد إلى 11 انتصارا، بشكل تصاعدي من المركز الأخير إلى المركز الأول، وذلك خلال الجولات الـ13 الماضية، في وقت غيبت الانتصار التاسع نهائيا، الذي غاب عن تسلسل الانتصارات للأندية، وسط تربع الزعيم على قائمة أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات بـ85%، عادلت معها انتصارات 4 أندية مجتمعة.
معادلة
شهدت 234 مواجهة، معادلة الانتصارات والخسائر للأندية، حيث بلغت 90 انتصارا، ومثلها خسائر بـ38%، مقابل 54 تعادلات بـ23%، وتساوت 6 أندية في تحقيق 3 انتصارات، و3 أندية في 7 انتصارات، وناديان في 4 انتصارات، وتفوقت انتصارات الوحدة على انتصارات 8 أندية، أبرزها الشباب وأبها، والرائد.
صدارة
تصدر الزعيم انتصارات دوري روشن، التي بلغت 11 انتصارا من 13 مباراة بـ85%، وحل العالمي ثانيا، بإجمالي 10 انتصارات بـ77%، والأهلي ثالثا بإجمالي 8 انتصارات بـ62%، وتساوت أندية التعاون والاتحاد والفتح رابعا، بإجمالي 7 انتصارات بـ54%، والاتفاق خامسا، بإجمالي 6 انتصارات بـ46%، والوحدة سادسا، بإجمالي 5 انتصارات بـ38%، وتساوت انتصارات الشباب وأبها سابعا، بإجمالي 4 انتصارات بـ31%، وانتصارات السداسي الفيحاء، وضمك، والخليج، والرياض، والطائي، والأخدود ثامنا، بإجمالي 3 انتصارات بـ23%، وحل الرائد تاسعا بانتصارين اثنين بـ15%، والحزم عاشرا بانتصار وحيد بـ8%.
- تسلسل تصاعدي لانتصارات روشن
-%38 انتصارات وخسائر الأندية
-%23 تعادلات الأندية بالدوري
-6 أندية تتساوى في 3 انتصارات
- 4 انتصارات للشباب وأبها
- 3 أندية تحقق 7 انتصارات
- الزعيم الأكثر انتصارا بالدوري
الأكثر انتصارا
الهلال
85 %
النصر
77 %
الأهلي
62 %
التعاون
الاتحاد
الفتح
54 %
الاتفاق
46 %
الوحدة
38 %

MENAFN20112023000089011017ID1107460874

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