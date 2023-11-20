-->

Tuesday, 21 November 2023 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر يرفض الأجنبي

11/20/2023 11:16:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينجا، رفض استقدام حكام أجانب لمباراة العالمي المقبلة أمام الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبينت المصادر أن فينجا رفض الحكام الأجانب في مباراة الأخدود، بحجة تخفيف الأعباء المالية، بجانب أن اللقاء لا يستدعي وجود حكم أجنبي، مما يعني عودة الحكم المحلي لقيادة مباريات فارس نجد، بعد غياب منذ الجولة الثالثة، حيث يرجع آخر ظهور للحكم السعودي في مباريات العالمي، حين خسر الفريق صفر/ 2 أمام التعاون على ملعب الأول بارك في أغسطس الماضي في الجولة الثانية.
وتكفلت إدارة النصر باستقدام حكام أجانب منذ الجولة الثالثة وحتى الجولة الثالثة عشرة، بجانب مباراتين في كأس الملك.
فيما ستشهد مباراة الديربي بين النصر والهلال في الجولة الـ15، وجود 5 حكام أجانب: حكم الساحة ومساعديه بجانب حكمي تقنية الفيديو.

MENAFN20112023000089011017ID1107460873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث