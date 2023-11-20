النصر يرفض الأجنبي

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينجا، رفض استقدام حكام أجانب لمباراة العالمي المقبلة أمام الأخدود، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبينت المصادر أن فينجا رفض الحكام الأجانب في مباراة الأخدود، بحجة تخفيف الأعباء المالية، بجانب أن اللقاء لا يستدعي وجود حكم أجنبي، مما يعني عودة الحكم المحلي لقيادة مباريات فارس نجد، بعد غياب منذ الجولة الثالثة، حيث يرجع آخر ظهور للحكم السعودي في مباريات العالمي، حين خسر الفريق صفر/ 2 أمام التعاون على ملعب الأول بارك في أغسطس الماضي في الجولة الثانية.
وتكفلت إدارة النصر باستقدام حكام أجانب منذ الجولة الثالثة وحتى الجولة الثالثة عشرة، بجانب مباراتين في كأس الملك.
فيما ستشهد مباراة الديربي بين النصر والهلال في الجولة الـ15، وجود 5 حكام أجانب: حكم الساحة ومساعديه بجانب حكمي تقنية الفيديو.
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