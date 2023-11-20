الصقور أمام منعطف النشامى الخطير

الصقور أمام منعطف النشامى الخطير
التاريخ
11/20/2023 11:16:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى تجاوز الخطورة الثانية في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بنجاح، حينما يحل ضيفًا على نظيره منتخب الأردن، على إستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة السابعة، التي تضم إلى جوارهما طاجيكستان وباكستان.
MENAFN20112023000089011017ID1107460871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.