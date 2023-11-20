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الصقور أمام منعطف النشامى الخطير

11/20/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى تجاوز الخطورة الثانية في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بنجاح، حينما يحل ضيفًا على نظيره منتخب الأردن، على إستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة السابعة، التي تضم إلى جوارهما طاجيكستان وباكستان.

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