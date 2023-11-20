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نشر قوات جنوب السودان يدخل أبيي في الصراع

11/20/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقتل في السودان، حيث ذكرت السلطات أن قتالاً عنيفاً وقع في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدنيين وجندي غاني يخدم في قوة حفظ السلام لقوا حتفهم عندما هاجم مسلحون مجهولون قريتين في الجزء الجنوبي من منطقة أبيي الإدارية.
وتصاعدت الاشتباكات القبلية وعبر الحدود منذ أن نشر جنوب السودان قواته في المنطقة المتنازع عليها في مارس. وأدانت بعثة حفظ السلام هناك نشر القوات، قائلة إنه سيخلق ((معاناة لا توصف ومخاوف إنسانية)) للمدنيين.
الصراع المتنامي
ونقلت إذاعة ((آي راديو جوبا)) في جنوب السودان عن وزير الإعلام في أبيي بوليس كوتش قوله إن 32 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون ((لكن الاشتباكات توقفت الآن وهدأ الوضع)). وتم إرسال جنود دوليين إلى مقاطعتي العليل وروم أمير كجزء من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي للمساعدة في قمع الصراع المتنامي.
وصوت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بالإجماع على تجديد تفويض القوة المؤقتة حتى 15 نوفمبر 2024.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي، حنا سروا تيته، من أن الحرب ((غير المسبوقة)) المستمرة منذ 7 أشهر بين الجيش السوداني وقوة شبه عسكرية منافسة تقترب من جنوب السودان ومنطقة أبيي.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 9000 شخص قتلوا منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وإلى الدول المجاورة.
منطقة أبيي
ويختلف السودان وجنوب السودان بشأن السيطرة على منطقة أبيي الغنية بالنفط منذ استقلال جنوب السودان عن السودان بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.
ودعا الاتفاق الجانبين إلى تسوية الوضع النهائي لأبيي من خلال المفاوضات، لكنه لم ينفذ قط.
مساعدات إنسانية
وخلفت ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وجماعة شبه عسكرية قوية موجة من الدمار، حيث أصبح أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية وأثارت مخاوف من تكرار الصراع العرقي المميت في دارفور منذ 20 عامًا.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الدولة الإفريقية إن ((ما يحدث يقترب من الشر المطلق)).
وخرج السودان من دائرة الضوء منذ أن اجتاحته حالة من الفوضى بدأت في منتصف أبريل، عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين القائد العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى العلن.

القتال مستمر
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن ((الوضع مروع وكئيب)) و((بصراحة، لا نملك الكلمات لوصف رعب ما يحدث)). وشددت على أن ((أزمة السودان ليس لها مثيل)).
وأضافت أن القتال مستمر على الرغم من توقيع الأطراف المتحاربة على بيان بعد محادثات السلام في جدة بالمملكة العربية السعودية، تعهدت فيه بحماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى 25 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة.
وأن الجنرالات المتحاربين تعهدوا بإقامة منتدى إنساني بمشاركة الأمم المتحدة. وبعد إطلاقه، تأمل الأمم المتحدة أن يتم تنفيذ التزاماتها في جدة.
وأضافت أن القطاع الصحي المدمر - مع خروج أكثر من 70 من المرافق الصحية في مناطق النزاع عن الخدمة - كان مقلقًا للغاية بسبب تفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة؛ وتقارير عن تصاعد العنف ضد المدنيين؛ وامتداد القتال إلى سلة غذاء السودان. وقال منسق الشؤون الإنسانية: ((ما نراه هو ارتفاع معدلات الجوع، وارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال)).
العنف العرقي
وسُئلت نكويتا سلامي عن تعليقها بأن ((ما يحدث يقترب من الشر المحض))، وما إذا كانت تشعر بالقلق من أن يؤدي العنف على أساس عرقي في منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان إلى تكرار الصراع هناك في عام 2003.
قالت إن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن القتال في دارفور اليوم، وتواصل دق ناقوس الخطر وإشراك الأطراف المتحاربة في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. و((سنواصل الأمل في ألا نجد أنفسنا نسير على نفس الطريق)).
لكن المخاوف تتزايد من عودة الفظائع التي شهدتها دارفور قبل 20 عاماً، مع ورود أنباء عن انتشار عمليات القتل والاغتصاب وتدمير القرى في المنطقة.
وأضافت أنها انزعجت بشكل خاص من العنف ضد المرأة، ((وفي بعض الحالات اغتصاب فتيات صغيرات أمام أمهاتهن))، فضلاً عن القصص المروعة عن الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان من اللاجئين الذين فروا من دارفور إلى تشاد المجاورة.

صراع السودان:
يخلف آلاف القتلى
أصبح أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية
أثار مخاوف من تكرار الصراع العرقي المميت في دارفور منذ 20 عامًا
أصبحت حماية المدنيين تمثل تحديات رئيسية
نزوح الملايين منها
خروج أكثر من 70 % من المرافق الصحية في مناطق النزاع عن الخدمة
امتداد القتال إلى سلة غذاء السودان
ارتفاع معدلات الجوع، وارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال

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