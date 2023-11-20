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أوستن يطمئن أوكرانيا باستمرار الدعم ضد روسيا

11/20/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) في محاولة رفيعة المستوى للحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا، قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة غير معلنة إلى كييف حتى في ظل استنزاف الموارد الأمريكية والدولية بسبب المخاطر العالمية الجديدة التي أثارها الصراع بين إسرائيل وحماس. وقال مسؤولون أمريكيون إن أوستن كان يعتزم إخبار المسؤولين الأوكرانيين بأن الدعم الأمريكي لجهود هزيمة الغزو الروسي ثابت وسيستمر، حتى مع توجيه انتباه العالم إلى الشرق الأوسط وظهور علامات الإرهاق مع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 21 شهرًا.
رسالة مهمة
وكتب أوستن على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: ((أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة - ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل)).
وهذه هي رحلة أوستن الثانية إلى كييف، لكنه يقوم بها في ظل ظروف مختلفة تمامًا. وكانت زيارته الأولى في أبريل 2022، بعد شهرين فقط من الغزو الروسي واسع النطاق.
في ذلك الوقت، كانت أوكرانيا تركب موجة من الغضب العالمي بسبب غزو موسكو، وأطلق أوستن جهدًا دوليًا يشهد الآن اجتماع 50 دولة شهريًا للتنسيق بشأن الأسلحة والتدريب وأشكال الدعم الأخرى التي يمكن دفعها إلى كييف.
الاهتمام والموارد
واجتذب الصراع في غزة يجذب الاهتمام والموارد من الحرب في أوكرانيا. وقد عملت الولايات المتحدة بشكل محموم منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، وأسابيع من القصف المدمر من جانب إسرائيل على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 10.000 مدني.
وقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل مجموعتين ضاربتين من حاملات الطائرات، وعشرات الطائرات المقاتلة وآلاف الأفراد الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، واضطرت إلى تغيير وضع قوتها وتنفيذ ضربات جوية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تضرب الآن القواعد الأمريكية في العراق وإيران. سوريا بشكل منتظم.
خفض الدعم
وحتى الآن، تلقت أوكرانيا أكثر من 44 مليار دولار من الولايات المتحدة وأكثر من 35 مليار دولار من حلفاء آخرين في صورة أسلحة، تتراوح بين ملايين الرصاص وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات القتالية الأوروبية والأمريكية المتقدمة، وأخيراً تعهدات بشراء مقاتلات من طراز F-16.
ولكن لاتزال أوكرانيا في حاجة إلى المزيد، وبعد ما يقرب من عشرين شهراً من شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، بدأت الشقوق في الظهور. وخفضت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا دعمها، مشيرة إلى حاجتها إلى الحفاظ على القدرة القتالية الكافية للدفاع عن نفسها.
ورفض المسؤولون الأوكرانيون بقوة الاقتراحات التي تشير إلى أنهم في طريق مسدود مع روسيا بعد أن لم يغير الهجوم المضاد الذي طال انتظاره خلال الصيف خطوط المعركة على الأرض بشكل جذري.
منذ بدء الحرب في فبراير2022:
قدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بأكثر من 44.2 مليار دولار، لكن التمويل كاد أن ينفد.
لا يستطيع البنتاغون أن يرسل ما قيمته 5 مليارات دولار إضافية من الأسلحة والمعدات من مخزوناته الخاصة.
لدى البنتاجون فقط حوالي مليار دولار من التمويل لاستبدال تلك المخزونات.
كانت الإعلانات الأخيرة عن دعم الأسلحة بمبالغ دولارية أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الماضية.

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