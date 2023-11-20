أوستن يطمئن أوكرانيا باستمرار الدعم ضد روسيا

(MENAFN
- Al Watan) في محاولة رفيعة المستوى للحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا، قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة غير معلنة إلى كييف حتى في ظل استنزاف الموارد الأمريكية والدولية بسبب المخاطر العالمية الجديدة التي أثارها الصراع بين إسرائيل وحماس. وقال مسؤولون أمريكيون إن أوستن كان يعتزم إخبار المسؤولين الأوكرانيين بأن الدعم الأمريكي لجهود هزيمة الغزو الروسي ثابت وسيستمر، حتى مع توجيه انتباه العالم إلى الشرق الأوسط وظهور علامات الإرهاق مع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 21 شهرًا.
رسالة مهمة
وكتب أوستن على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: ((أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة - ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل)).
وهذه هي رحلة أوستن الثانية إلى كييف، لكنه يقوم بها في ظل ظروف مختلفة تمامًا. وكانت زيارته الأولى في أبريل 2022، بعد شهرين فقط من الغزو الروسي واسع النطاق.
في ذلك الوقت، كانت أوكرانيا تركب موجة من الغضب العالمي بسبب غزو موسكو، وأطلق أوستن جهدًا دوليًا يشهد الآن اجتماع 50 دولة شهريًا للتنسيق بشأن الأسلحة والتدريب وأشكال الدعم الأخرى التي يمكن دفعها إلى كييف.
الاهتمام والموارد
واجتذب الصراع في غزة يجذب الاهتمام والموارد من الحرب في أوكرانيا. وقد عملت الولايات المتحدة بشكل محموم منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، وأسابيع من القصف المدمر من جانب إسرائيل على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 10.000 مدني.
وقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل مجموعتين ضاربتين من حاملات الطائرات، وعشرات الطائرات المقاتلة وآلاف الأفراد الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، واضطرت إلى تغيير وضع قوتها وتنفيذ ضربات جوية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تضرب الآن القواعد الأمريكية في العراق وإيران. سوريا بشكل منتظم.
خفض الدعم
وحتى الآن، تلقت أوكرانيا أكثر من 44 مليار دولار من الولايات المتحدة وأكثر من 35 مليار دولار من حلفاء آخرين في صورة أسلحة، تتراوح بين ملايين الرصاص وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات القتالية الأوروبية والأمريكية المتقدمة، وأخيراً تعهدات بشراء مقاتلات من طراز F-16.
ولكن لاتزال أوكرانيا في حاجة إلى المزيد، وبعد ما يقرب من عشرين شهراً من شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، بدأت الشقوق في الظهور. وخفضت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا دعمها، مشيرة إلى حاجتها إلى الحفاظ على القدرة القتالية الكافية للدفاع عن نفسها.
ورفض المسؤولون الأوكرانيون بقوة الاقتراحات التي تشير إلى أنهم في طريق مسدود مع روسيا بعد أن لم يغير الهجوم المضاد الذي طال انتظاره خلال الصيف خطوط المعركة على الأرض بشكل جذري.
منذ بدء الحرب في فبراير2022:
قدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بأكثر من 44.2 مليار دولار، لكن التمويل كاد أن ينفد.
لا يستطيع البنتاغون أن يرسل ما قيمته 5 مليارات دولار إضافية من الأسلحة والمعدات من مخزوناته الخاصة.
لدى البنتاجون فقط حوالي مليار دولار من التمويل لاستبدال تلك المخزونات.
كانت الإعلانات الأخيرة عن دعم الأسلحة بمبالغ دولارية أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الماضية.
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