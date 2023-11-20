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460 خدمة إسعافية جوية في عام

11/20/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت سيارات الإسعاف على أنواع الآليات الإسعافية، وفاقت معها 7 آليات أخرى، حيث بلغ إجمالي الآليات الإسعافية 1602 آلية إسعافية، منها 1334 سيارة إسعاف بـ83%، في وقت ارتفعت المراكز الإسعافية إلى 508 مراكز إسعافية، بزيادة 3 مراكز إسعافية مقارنة بعام 2021 التي بلغت 505 مراكز إسعافية.
انخفاض السيارات
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021، وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية، وبلغ إجمالي المراكز الإسعافية بالحد الجنوبي 22 مركزا، و264 عاملا مسعفا، و48 سيارة للخدمة الإسعافية، وتصدرت منطقة جازان إجمالي الحالات المنقولة مع تقديم الخدمة الإسعافية بـ 40 حالة وبنسبة 95%، وحالتين بنجران بـ5%، وصفر حالات منقولة في عسير.
22% الرياض
تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق سيارات إسعاف، حيث بلغ إجمالي السيارات 291 سيارة بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 264 سيارة بـ20%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 185 سيارة بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 104 سيارات بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 92 سيارة بـ7%.
8 آليات
تمثلت الآليات الإسعافية في 8 أنواع، واستحوذت سيارات الإسعاف على النصيب الأكبر من الآليات، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف 1334 سيارة بـ83%، والنقل غير الإسعافي ثانيا، بإجمالي 116 بـ7%، والدراجات النارية ثالثا، بإجمالي 39 دراجة بـ2.43%، وعربات قولف رابعا بإجمالي 38 بـ2.37%، ودفع رباعي إسعافي خامسا بإجمالي 27 بـ2.27%، وعربات كوارث سادسا بإجمالي 25 بـ1.56%، ودراجات هوائية سابعا، بإجمالي 19 دراجة بـ1%، وسكوتر ثامنا بإجمالي 4 بـ0.24%.
مراكز إسعافية
تصدرت الرياض المراكز الإسعافية، حيث بلغت 111 مركزا بـ22%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 98 مركزا بـ19%، والشرقية ثالثا بإجمالي 66 مركزا بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 41 مركزا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 38 مركزا بـ7%.

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