ملتقي الأعمال السعودي المصري يناقش فرص الاستثمار في البلدين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – ناقش ملتقي الأعمال السعودي المصري، الفرص الاستثمارية في البلدين، خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والسعودية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، ان ملتقي الاعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

المهندس احمد سمير وزير الصناعة المصري يستعرض فرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين العرب والأجانب

واشار الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتقدم مصر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية، وتيسيرات اجرائية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

واضاف المهندس احمد سمير، ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، ونحرص على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، لمواجهة الازمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، ان وفد رجال الأعمال السعودي يضم حوالي 90 رجل أعمال يبحثون عن الفرص الاستثمارية في المشروعات الكبرى في السوق المصري، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وقال وزير التجارة السعودي، تم عقد عدة اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، والمسار الثاني أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

واستعرضت ايمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري، اهم الفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة وكذلك مستهدفات المملكة خلال الفترة من 2025- 2030، وفي مقدمتها تحقيق 1 تريليون ريال سعودي إجمالي الإيرادات غير النفطية، و4 تريليون ريال سعودي اصول صندوق الاستثمارات العامة.

احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يبرز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية

ولفتت المطيري إلى أنه مستهدف أيضا 50% طاقة من مصادر متجددة، 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، و70% نسبة استغلال الطاقة الاستيعابية للموانئ، و70% زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية.

وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، القطاع الخاص المصري والسعودي، بأن يسعيا سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل للدولتين، وعدم الاكتفاء بحجم الاستثمارات الحالية في كلا البلدين الشقيقين، وضرورة انتهاء الفرص المتاحة للتنمية.

وشدد الوكيل علي ضرورة السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، وكذلك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، خاصة السوق الافريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمتلكها مصر مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك.

وقال فايز بن ذعار الحربي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 800 شركة، وحجم التجارة بين البلدين شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، لتسجل 20 مليار ريال.

وأشار إلى انه على مدار يومين ومن خلال اللقاءات مع وزراء التجارة في البلدين تم مناقشة اهم مستجدات التعاون بين البلدين والخطوط الاستثمارية، للوصول إلى رؤية استثمارية مشتركة، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.

واقترح ان يقوم اتحادي الغرف في البلدين بإنشاء منصة إلكترونية يتم فيها طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر والسعودية، وكذلك اهم التحديات وكذلك التشريعات.









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