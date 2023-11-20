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المركزي السعودي يوقع اتفاقية لتبادل العملات مع المركزي الصيني بـ 50 مليار يوان

11/20/2023 11:04:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، ما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ديسمبر 2022، أكد البيان الختامي للقمة السعودية- الصينية في الرياض، على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين، وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات. وشدد البيان، على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة، مؤكدا على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي، وفقا لـ «العربية».
ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مشيرا إلى أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، لافتا إلى أهمية خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكدا على تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي.

MENAFN20112023000130011022ID1107460768

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