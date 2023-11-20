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الخليج للاستثمار تستحوذ على حصة في بايبكير

11/20/2023 11:04:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار، ومقرها الكويت، أنها استحوذت على حصة أقلية كبيرة في مجموعة بايبكير جروب القابضة وهي مزود رئيسي لخدمات فحص خطوط الأنابيب.
وقال بيان مشترك لمؤسسة الخليج ومجموعة بايبكير، ومقرها الإمارات، إن الصفقة اكتملت في أبوظبي في 15 نوفمبر الجاري دون التطرق لتفاصيل بشأن حجم الحصة ولا قيمة الاستثمار.
ومؤسسة الخليج للاستثمار هي مؤسسة مالية مملوكة بالتساوي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتم تأسيسها بغرض تعزيز التعاون والنمو في أنحاء المنطقة.

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