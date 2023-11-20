الخليج للاستثمار تستحوذ على حصة في بايبكير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار، ومقرها الكويت، أنها استحوذت على حصة أقلية كبيرة في مجموعة بايبكير جروب القابضة وهي مزود رئيسي لخدمات فحص خطوط الأنابيب.
وقال بيان مشترك لمؤسسة الخليج ومجموعة بايبكير، ومقرها الإمارات، إن الصفقة اكتملت في أبوظبي في 15 نوفمبر الجاري دون التطرق لتفاصيل بشأن حجم الحصة ولا قيمة الاستثمار.
ومؤسسة الخليج للاستثمار هي مؤسسة مالية مملوكة بالتساوي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتم تأسيسها بغرض تعزيز التعاون والنمو في أنحاء المنطقة.
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