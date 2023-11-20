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رب ضارة نافعة طرد سام ألتمان من Openai ليعين رئيسا تنفيذيا لـ مايكروسوفت

11/20/2023 11:04:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثار قرار مجلس إدارة شركة OpenAI، والتي كانت وراء تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بطرد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة سام ألتمان، ردود أفعال العديد من المهتمين منذ يوم الجمعة الماضي، حيث يأتي ذلك فيما تتمتع الشركة بهيكل معقد، وتدار كمؤسسة غير هادفة للربح، ولا يمتلك ألتمان أيا من الأسهم أو الاتفاقيات التي تعطيه قوة للدفاع عن منصبه.
وعقب طرد ألتمان من شركة OpenAI، قامت شركة شركة مايكروسوفت أمس بالإعلان عن توظيف سام ألتمان لديها، حيث أكد إيميت شير المؤسس المشارك لخدمة «تويتش» تعيينه رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا له بعد إقالته الجمعة الماضية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا على منصة «إكس» إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي OpenAI، سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة.
بدوره، كتب ألتمان، الوجه البارز في سيليكون فالي على المنصة، «المهمة مستمرة».
وقال ناديلا «نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI، واثقون من خريطة الطريق المقررة لمنتجنا، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في OpenAI ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث بينغ».
من جهته، قال إيميت شير على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي المؤقت لـ OpenAI، بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلت بالعرض». وأضاف «قبلت بهذا المنصب لأنني أعتقد أن OpenAI واحدة من أهم الشركات الموجودة حاليا».
وهو يخطط لبدء تحقيق مستقل في غضون 30 يوما لاستبيان أسباب إقالة سام ألتمان والاضطرابات داخل الشركة الناشئة، حيث جاءت إقالة ألتمان من منصبه رئيسا لشركة OpenAI التي أطلقت «تشات جي بي تي» بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحا» معه.
وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان أن رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة، ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته، مشيرا إلى أنه «لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي».
وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد أن مستثمرين كبارا في الشركة بقيادة مايكروسوفت وشركة رأس المال الاستثماري ثرايف كابيتال «يبذلون جهودا لإعادة سام ألتمان»، ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» معلومات مماثلة، لكن وفق العديد من وسائل الإعلام، أكد مجلس الإدارة قراره الأحد.
وكتب مجلس الإدارة في مذكرة أرسلها إلى موظفيه مساء الأحد الماضي، بحسب مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن هذه الإقالة تشكل «الطريقة الوحيدة للتقدم والدفاع عن مهمة أوبن إيه آي».
وأثار إطلاق النسخة الأولى من «تشات جي بي تي» في 30 نوفمبر 2022 سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم، لكنه يثير مخاوف خصوصا من خطر تهديد الديموقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.
سام ألتمان ليس أول من يطرد.. ولن يكون الأخير!
لم يكن سام ألتمان الوحيد الذي يطرد من منصب الرئيس التنفيذي في الشركة التي أسسها، وربما لن يكون الأخير، إذ استعرضت World Of Statistics بعضا من أبرز الشخصيات التي طردت من شركتها، والتي كان من بينهم الشريك المؤسس لشركة «آبل» الأميركية ستيف جوبز، قبل أن يعود للشركة مجددا وحتى وفاته.. وفيما يلي القائمة:
٭ سام ألتمان، طرد من OpenAI.
٭ ستيف جوبز، طرد من «آبل».
٭ جاك دورسي، طرد من «تويتر».
٭ نوح غلاس، طرد من «تويتر».
٭ ترافيس كالانيك، طرد من «أوبر».
٭ جيري يانغ، طرد من «ياهو».
٭ ديفيد نيليمان، طرد من JetBlue.
٭ روب كالين، طرد من «يتسي».
٭ مايك لازاريديس وجيم بالسيلي، طردا من «بلاك بيري».
٭ ساندي ليرنر، طرد من «سيسكو».

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