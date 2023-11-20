فهد الجارالله نستهدف تحسين معيشة المواطنين أهل الكويت يستاهلون



أحمد الثنيان: الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومضمون للجميع.. ولا يمس فيها

الحد الأدنى للمتقاعدين لا يغطي «الباب الخامس».. ونجري دراسة شاملة لأوضاعهم

تفعيل الحد الأدنى للمتقاعدين عقب المصادقة عليه وبعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية لدينا مقترحات عديدة لـ «القرض الحسن».. وهي قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا

علي إبراهيمقال وزير المالية فهد الجارالله إن الحكومة تستهدف تحسين معيشة المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.وأضاف الجارالله، في مداخلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي الكويت» المذاع على تلفزيون الكويت على هامش استضافته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، «أهل الكويت يستاهلون أكثر»، معربا عن استعداد الجهات المعنية للرد على كل استفسارات المتقاعدين، خصوصا أننا نعمل بكل شفافية.وزاد «نعكف حاليا على تحسين المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب العمل على مشاريع أخرى منها دراسة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة بالقطاعين العام والخاص».وأكد الجارالله أن ما يطرح على وسائل التواصل حول غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد غير دقيق، مبينا في الوقت ذاته أن هناك فروقات في الرواتب بين العاملين في الدولة والتي تشكل معادلة صعبة يتم العمل على حلها وتعديلها. من جهته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أن سريان قانون الحد الأدنى للمتقاعدين سيكون بعد مصادقة صاحب السمو عليه، ليتم العمل به بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية.وقال الثنيان «المقترح الحالي للحد الأدنى للمتقاعدين الذي تم التوافق عليه حكوميا ونيابيا تم من خلال توجيه سامي من سمو الأمير وسمو ولي العهد بتوافق حكومي ـ نيابي، وسيعرض على الحكومة مرة أخرى وسينفذ بعد المصادقة عليه من صاحب السمو، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بشهر».وأشار الثنيان إلى أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومستمرة بشكل سنوي، مؤكدا في الوقت ذاته استمرارية استفادة الفئات التي سيشملها زيادات الحد الأدنى للمتقاعدين من الزيادة السنوية كونها حقا مكتسبا حسب القانون لكل متقاعد، والتي تم تعديلها في 2022 إلى 20 دينارا بشكل سنوي وهي مضمونة للجميع لا يمس فيها.ولفت الثنيان إلى أن الحد الأدنى للمتقاعدين وفق القانون الحالي لا يغطي العاملين وفق الباب الخامس إذ إن التعديل تم على مادة لا تغطي الشرائح المسجلة على الباب الخامس، واستطرد قائلا «لم ننس الباب الخامس، وجار حاليا دراسة أوضاع المسجلين على الباب الخامس بشكل شامل، ومن ضمن التعديلات ستكون هناك حدود دنيا لهم».وأشار إلى أن الحدود الدنيا للعاملين وفق الباب الخامس وكيفية وضعها وآليتها سيتم الاتفاق عليها، كما سيكون هناك العديد من المنافع سيتم النقاش فيها، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مع جمعيات النفع العام المعنيين بالعاملين على الباب الخامس.وأشار الثنيان إلى أن مقترحات زيادة «القرض الحسن» قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا، إذ توجد لدينا مقترحات عديدة لـ «القرض الحسن» ونناقشها بشكل مكثف مع مجلسي الوزراء والأمة، مشيرا إلى أن مؤسسة التأمينات تعمل على خفض عبء الديون على المتقاعدين ولديها حاليا القرض الحسن بواقع 7 أضعاف الراتب إلى جانب الاستبدال. واستعرض الثنيان بعض المميزات التي يحصل عليه المتقاعدون لجهة علاوة الأولاد قياسا إلى من هم على رأس عملهم، قائلا إن الشخص المتواجد على رأس عمله يحصل على علاوة الأبناء حتى 7 أولاد، وأسوة بهم لجأنا إلى مساواة المتقاعد بمن على رأس عمله في هذا الجانب.وزاد: الشخص يثبت معاشه التقاعدي عند تقديم طلبه للتقاعد، فإذا كان عنده 3 أبناء فيثبتون، أما من على رأس عمله وأحد أولاده فقد شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية بالعمل أو الزواج فيزال من راتبه، أما من يحصل على معاش تقاعدي، فلو تزوجت الابنة أو دخل الولد سوق العمل يظل المعاش التقاعدي كما هو، وإذا رزق بأولاد يضاف له، ما يعني أنه يزيد ولا ينقص.وشدد الثنيان على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها هدفان رئيسيان يكونان دائما أمام متخذي القرار عند وضع أي خطة مستقبلية، وعلى رأسهما أنه لابد من تقديم خدمة مميزة تهدف إلى توفير العيش الكريم لجميع المتقاعدين، وكذلك ضمان الاستمرارية والديمومة بحيث نعمل للفئتين المعنيتين لدينا، وهما المتقاعدون حاليا والمؤمن عليهم ممن سيتقاعدون مستقبلا، ما يوجب أن نكون حريصين على وجود المؤسسة بقوتها واستقلاليتها المالية، وعدم وجود أي ثقل مالي يحسب على الحكومة أو الخزانة العامة للدولة، وبالتالي تكون لديها القدرة لمواجهة التزاماتها المالية بالمستقبل.هذه مكونات المعاش التقاعديأكد الثنيان أن الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي تكون مع علاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة الخاصة، وأن قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وضع في عام 2003 والهدف منه وجود حد أدنى لمعيشة الكويتيين المتقاعدين لمواجهة تكاليف الحياة.«الخاص».. مستقبل الكويتقال الثنيان «نحن على وعي ودراية كاملة بأن مستقبل الدولة نحو القطاع الخاص، ولابد أن نحفز المواطنين بشكل عام على الدخول إليه كجزء من اقتصاد الدولة، ولابد من تمييزهم كشريحة وحصولهم على المغريات ليس فقط خلال فترة عملهم ولكن ما بعد تقاعدهم كذلك».