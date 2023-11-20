الذكير كميفك تتيح الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول أونلاين



طوبى سونمز: إتاحة التداول في «بورصة إسطنبول» عبر «كميفك» خطوة مميزة

آسر أبوهيبة: 6 مليارات دينار تعاملات «أوسط للتداول الإلكتروني» منذ 2018 أحمد كريم: الشركة لها السبق في إطلاق التداول الإلكتروني منذ سنوات طويلة



علي إبراهيم

كشفت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» الرائدة في خدمات التداول الإلكتروني عن إدراج «بورصة إسطنبول» ضمن أسواق المال التي تتيحها أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال عبر منصاتها المتخصصة.

وبحضور مسؤولي «كميفك» والسفيرة التركية في الكويت طوبى نور سونمز، دشنت الشركة التداول في سوق المال التركي (بورصة اسطنبول) بشكل رسمي عبر برامجها وتقنياتها الحديثة التي ترتكز على منظومة آمنة تواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية.

وبهذه المناسبة، رحب رئيس مجلس الإدارة في شركة «كميفك» حمد صالح الذكير بالسفيرة التركية والوفد المرافق لها، مشيدا بالدور الذي قدمته خلال مراحل التجهيز لفتح بورصة اسطنبول أمام العملاء من خلال الشركة، مؤكدا أن تعاون السفارة والجهات المعنية كان له دور بارز في بلوغ نقطة التدشين الرسمي.

استيفاء المعايير

وقال الذكير على هامش التدشين «سعداء بإدراج السوق التركي ضمن خدمات التداول التي نوفرها لعملائنا بمختلف شرائحهم وفئاتهم»، موضحا حرص الشركة على استيفاء المعايير الفنية اللازمة وفقا لتعليمات الجهات المعنية لتحافظ على ثقة العملاء باعتبارهم شركاء نجاح في المقام الأول.

وأضاف الذكير: «استطاعت الشركة بهذه الخطوة أن تزيد عدد الأسواق التي تغطيها إلى 8 أسواق رئيسية، تبدأ من «بورصة الكويت» ثم سوق المال السعودي «تداول»، إلى جانب أسواق كل من الإمارات وقطر والبحرين ومسقط والسوق المصري، فيما يمثل السوق الأميركي إحدى الوجهات المهمة للعملاء المحليين.

دور مميز

بدورها، أشادت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز بما تبذله شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» على مستوى توفير خدمات جاذبة للتداول في «بورصة اسطنبول»، إلى جانب انتشارها المميز محليا وإقليميا، مؤكدة أن إطلاق مثل هذه الأنشطة الاستثمارية يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين الكويت وتركيا.

وقالت سونمز عقب الإطلاق: «هناك مئات الشركات الكويتية تعمل في تركيا بمجالات الاستثمار والتجارة، ونعمل جاهدين على توفير جميع التسهيلات التي تدعم تعاون الجانبين»، فيما أشارت إلى أن الاهتمام بأسهم الشركات التركية يقابله بلا شك اهتمام بالشركات الكويتية والسوق الكويتي.

المناخ الملائم

وأضافت ان تركيا تعلم جيدا مكانة الكويت في المنطقة «فهي بمنزلة بوابة لنا نحو الخليج»، لافتة إلى أن أطر التعاون المشترك والتاريخ الطويل وعلاقة التحالف القوية التي تربط تركيا بالكويت ستساعد على توفير مناخ واعد من العلاقات الاستثمارية الثنائية في المستقبل. وأكدت السفيرة سونمز ان نجاح الشركات التركية في الكويت من خلال المشاركة في إنجاز العديد من مشاريع التنمية يمثل نقطة مهمة تعكس عمق المصالح المشتركة، مشيرة إلى ضرورة مواصلة إطلاق مثل هذه الشراكات الفاعلة.

تعاملات مليارية

من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي في «كميفك» آسر عاطف أبوهيبة بأن الشركة تستهدف التوسع في نطاق الخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث جاء إدراج البورصة التركية على منصة التداول الخاصة بـ «كميفك» متسقا مع تلك التوجهات.

وقال أبوهيبة إن «أوسط للتداول الإلكتروني» نفذت تعاملات على الأوراق المالية المتداولة محليا وخليجيا وإقليميا وعالميا منذ العام 2018 تقدر بنحو 6 مليارات دينار، إذ تحرص الشركة على تدعيم قطاع التداول «أونلاين» بنظم تكنولوجية قادرة على توفير مناخ يحاكي المطبق عالميا.

وتابع أبوهيبة أن فتح «بورصة اسطنبول» أمام المستثمرين يمثل خطوة أولى سيترتب عليها توفير ذات التقنيات في المستقبل للراغبين في دخول السوق الكويتي سواء من تركيا أو غيرها من الأسواق، لافتا إلى ان «كميفك» ستتيح لعملائها التداول على أكثر من 300 شركة تركية مدرجة عبر تقنياتها الآلية.وأكد أن تلك الشركات متنوعة حيث تغطي العديد من القطاعات، منها المصارف والعقار والخدمات المالية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات التشغيلية ذات العوائد المستقرة.توسع مدروسمن ناحيته، أفاد مدير إدارة الوساطة المالية في «كميفك» أحمد كريم بأن الشركة تقدم خدماتها للتداول الإلكتروني منذ سنوات طويلة وكان لها السبق في توفير أنظمة عالمية مشمولة بتقنيات آمنة للعملاء حفاظا على رؤوس أموالهم ودورتها الاستثمارية.وأشار إلى أن الخطوة الجديدة تعكس جهود الإدارة في شأن التوسع واختيار الأسواق التي تهم العملاء، لافتا إلى أن فريق العمل يهتم باستطلاع آراء العملاء لقياس تطلعاتهم واحتياجاتهم والأسواق التي يستهدفونها وذلك بشكل دوري.وبين أن إدراج بورصة اسطنبول على منصة «أوسط للتداول الإلكتروني» جاء عقب نقاشات موسعة جرت ما بين الشركة وجهات استشارية، فيما كان للسفارة التركية دور بارز في بلوغ النتائج اللازمة من خلال الإشراف على الأعمال التحضيرية على مدار الأشهر الماضية.وألمح كريم إلى أن الشركة تبحث إدراج أسواق أخرى في المستقبل على ذات المنصة في إطار حرصها على تقديم خدمات متنوعة للعملاء.