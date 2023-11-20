وربة يعلن فائزي سحب السنبلة الأسبوعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد عبده حيدر، وسلطان فرج محسن المطيرى، وعبدالله سعد فهاد العجمى، ووسمه راشد مجبل العازمي، ومشارى سعد عبدالرحمن الحسيني، وعدنان عبد المحسن أحمد الطيار، وحمد جاسم محمد البصيلى، ومحمد شحيبان مفلح الرشيدي، وعيسى أحمد محمد الذوادى، وموسى محجوب الموسى.
وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في البنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».
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