وربة يعلن فائزي سحب السنبلة الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد عبده حيدر، وسلطان فرج محسن المطيرى، وعبدالله سعد فهاد العجمى، ووسمه راشد مجبل العازمي، ومشارى سعد عبدالرحمن الحسيني، وعدنان عبد المحسن أحمد الطيار، وحمد جاسم محمد البصيلى، ومحمد شحيبان مفلح الرشيدي، وعيسى أحمد محمد الذوادى، وموسى محجوب الموسى.

وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في البنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».