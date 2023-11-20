الوطني التسجيل مستمر في تمكن لتدريب الجامعيين الكويتيين

أسماء بن حسين: البرنامج يفتح أبوابه أمام الكويتيين حديثي التخرج من مختلف التخصصات للتقديم

يستمر التسجيل في برنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل الذي تنظمه شركة «Creative Confidence» ويرعاه البنك الوطني كداعم استراتيجي حيث يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة موقع كرييتف كونفيدنس وذلك لغاية 3 ديسمبر 2023. ومن متطلبات إجراءات التسجيل أن يكون المتقدمون من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج حيث يقومون بتعبئة نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات، ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 12 ديسمبر 2023 ولغاية 22 فبراير 2024، ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.ويشار إلى أن البرنامج قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن بنك الكويت الوطني فخور بنتائج البرنامج في العام الماضي وهو ملتزم بتوفير الدعم اللازم له انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، لاسيما أن مثل هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم.وأضافت: «تم تصميم هذا البرنامج ليلبي أصحاب الطموح ويساعد الخريجين في اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكثر. يوفر البرنامج فرصة استثنائية لحديثي التخرج ليطوروا معرفتهم ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات ومغامرات مهنية مستقبلا».هذا، ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني جميع البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم. إن مشاركة البنك الوطني تأتي لتؤكد حرص هذه المؤسسة على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج تمكن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.وتعتبر كرييتف كونفيدنس شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية، لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.