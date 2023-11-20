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Ooredoo تدخل باستثمار إستراتيجي في منصة Gitlab للذكاء الاصطناعي

11/20/2023 11:04:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل شركة Ooredoo الكويت، استراتيجيتها في تعزيز بنيتها التكنولوجية والرقمية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات وأدوات تطوير البرمجيات وشبكات الأنظمة الإلكترونية، حيث قامت مؤخرا بالاستثمار في GitLab، المنصة الأولى في تقديم خدمات البرمجيات المتكاملة، والحائزة على الجوائز لإحداثها ثورة في مجال إدارة عمليات تطوير، وتأمين، واستخدام البرامج - المعروفة بالـ (DevSecOps).
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام Ooredoo بمواكبة الممارسات الحديثة والمعايير العالمية، واعتماد نهج أكثر تقدم ومرونة في تطوير وتسليم وطرح البرامج.
واستجابة منها لتلك المتطلبات من قبل الشركات الكبرى، مثل Ooredoo، تقدم GitLab منصة شاملة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير حلول وخدمات متكاملة عبر نافذة واحدة، وهي تطبيق GitLab، لتسهيل متابعة مراحل التطوير والأمن والعمليات الخاصة بالبرامج ودورتها الحياتية.
ومن ضمن حلول الـ DevSecOps من GitLab، والتي تستفيد منها Ooredoo، هي: إدارة كود المصدر، والتكامل الآلي المتواصل، ومواصلة التسليم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات التي تعزز التعاون وانسيابية الأعمال بين فرق التطوير والأمن والعمليات.
كما جاء استثمار Ooredoo الكويت في GitLab، واعتماد بيئتها المتكاملة ضمن الهيكل الرقمي للشركة، ليقدم مجموعة من المزايا الرئيسية الأخرى، أبرزها ضمان سير عمل أكثر سلاسة، بداية من تخطيط المشروع وحتى التسليم والطرح، كذلك تعزيز قنوات التواصل المفتوح، بدورة ملاحظات أسرع، إلى جانب التقليل من الفجوات المحتملة في عملية تطوير البرامج، علاوة على إزالة الحواجز وتخطي المعوقات بين الفرق.
وكان الهدف من الاستثمار في GitLab، باعتبارها منصة تتكامل فيها خدمات الـ DevSecOps للبرامج هو تمكين Ooredoo من تحقيق أعلى عائد إجمالي على تطوير البرمجيات، وذلك من خلال طرح البرامج بشكل أسرع وبكفاءة أعلى، لاسيما تعزيز تدابير الأمن شروط الامتثال في ذات الوقت.
ومع خاصية تتبع الدورة الحياتية للبرامج عبر منصة GitLab، هكذا ستتمكن فرق البرمجيات في Ooredoo من مباشرة أعمال تصميم، وإنشاء، وتطوير، وتأمين، وطرح البرامج بشكل تعاوني، وتنسيق ومتابعة خط سير كل عملية، مما سيؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة بفعالية أكبر، وعبر قنوات تواصل مفتوحة تضمن أعلى درجة من الشفافية.
وعلاوة على ذلك، يساهم تبنى منصة GitLab في تعزيز الكفاءة من خلال أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، الناتج عنها أتمتة الجوانب المختلفة لعملية تسليم وطرح البرامج، ويتضمن ذلك مراحل البناء والاختبار والطرح، وتقليل المهام اليدوية، وتسريع دورات الإصدار، تماشيا مع أهداف Ooredoo المتمثلة في تسريع الخطط التسويقية، مع تحسين جودة البرامج.

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