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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين بورصتي دبي وشنغهاي

11/20/2023 11:04:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن سوق دبي المالي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية بهدف تعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين. وأضاف سوق دبي المالي على منصة إكس ان المذكرة تهدف لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين السوقين إلى جانب تسهيل تطوير المنتجات المشتركة مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وطرح المنتجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمنتجات المتعلقة بالاستدامة.
وفي سبتمبر 2023، أعلنت بورصة شنغهاي، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية «تداول» في الرياض، لوضع الأساس للتعاون المستقبلي فيما بينهما.
وذكرت البورصة في إخطار أن البورصتين ستستكشفان فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث.

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