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Solutions By Stc تطلق منصة الخدمة الرقمية My Business

11/20/2023 11:04:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن إطلاق منصة الخدمة الذاتية الرقمية المحدثة «My Business» لخدمة عملائها الحاليين من قطاع الأعمال والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى إطلاق المنصة الرقمية المحدثة والمتطورة مع أهداف الشركة من أجل توفير حلول تقنية حديثة ومتطورة تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وإثراء نمط حياة عملائها.
ومن خلال مجموعة من الميزات الجديدة المضافة، توفر التجربة المجددة لعملاء الأعمال مزيدا من المرونة في إدارة حساباتهم واشتراكاتهم. وتتيح solutions by stc لمدير الحساب والمسؤول الرئيسي تنفيذ إجراءات عدة على خطوط المشتركين، مثل الاشتراك في خدمات جديدة وتفعيل الخطوط أو إيقافها بشكل مؤقت وتغيير بطاقات SIM والمزيد من الميزات الأخرى. علاوة على ذلك، يمكنهم الدفع مباشرة من خلال المنصة عن طريق اختيار رقم واحد أو عدة أرقام تحت الحساب، سواء كانت خدمات اتصال ثابتة أو متنقلة أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية الدفع على مستوى العقد.
وتسمح منصة الخدمة الذاتية «My Business» بإدارة ملفات المستخدمين الشخصية واشتراكاتهم وفواتيرهم من قبل مديري الحساب والتحكم بصلاحيات المستخدمين الأساسيين والفرعيين بمنتهى الأمان والخصوصية عبر نظام حماية متكامل.
وفي بيان لها، قالت solutions by stc إن المنصة الرقمية المطورة للخدمة الذاتية التي تم تعزيزها بمميزات إضافية تنسجم مع استراتيجيتها الخاصة بتوفير حلول أعمال شاملة ومتطورة باستمرار، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تجربة العملاء تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالشركة.
وأشارت إلى انه تم تصميم المنصة بشكل ومظهر جديدين، مع دمج الميزات الرئيسية التي ستساعد عملاء قطاع الأعمال على إدارة الطلبات التي يتم إجراؤها عبر المنصة الرقمية بشكل أكثر كفاءة من خلال الأنظمة المتعددة المصممة لدعم النظام الأساسي. جدير بالذكر، طورت solutions by stc عروض خدماتها ومنتجاتها بشكل تدريجي على مدار السنوات الماضية لتصبح مزود خدمات رقمية بمستوى عالمي. ومن اتباع نهج نشط ومتجدد باستمرار، نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح مركزا قويا لتوفير حلول الأعمال وتقديم خدمات النواقل والمشغلين، بما يلبي احتياجات الكيانات الحكومية والشركات على الصعيد الوطني، وفي جميع أنحاء المنطقة.
وانطلاقا من استراتيجيتها لتقديم حلول متكاملة للأعمال، خطت solutions by stc خطوات كبيرة لتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات قاعدة العملاء المتنامية والمتنوعة. وتشمل هذه مجموعة من حلول الاتصال مثل الخدمات الثابتة أو اللاسلكية، وتقنيات الاتصال 5G بريادة stc، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.

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