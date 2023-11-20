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زين استضافت مبادرة شهر العلوم بمركزها للابتكار

11/20/2023 11:04:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت مظلة شراكتهما الاستراتيجية لتمكين الابتكار ودعم المبدعين والموهوبين، استضافت زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يوما مفتوحا لطلبة أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة للمركز، قام خلاله مجموعة من موظفو زين بمشاركة خبراتهم العملية والتجارب الناجحة لمسيرتهم الوظيفية في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
وأتت الفعالية تحت مظلة مبادرة زين «وطن الابتكار»، وضمن فعاليات «شهر العلوم» الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز التابعة لها احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وبذكرى إنشاء المؤسسة، ولتحفيز الشباب على الإقبال على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
وتعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار مذكرتي التفاهم التي وقعتهما زين هذا العام مع المؤسسة والمركز بهدف دعم وتمكين الموهوبين والمبدعين، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، ودعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، وغيرها من الأهداف المستدامة.
واستهدفت الفعالية عددا من الطلبة الموهوبين من أكاديمية الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث استضافهم مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وتم تنظيم مجموعة من الفقرات الملهمة التي أثرت من خبرات وتجارب الطلبة، وشجعتهم على توظيف شغفهم وإبداعهم لإطلاق حياتهم الوظيفية في المستقبل.
وتواجد عدد من موظفي زين المميزين في اليوم المفتوح لمشاركة خبراتهم ونجاحاتهم الشخصية والمهنية مع الطلبة، وبالأخص في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وقطاعات العمل المندرجة تحتها في الشركة، مثل علوم البيانات، وذكاء الأعمال، والطائرات المسيرة (الدرونز)، كما استعرضوا قصص نجاح زين بتوظيف الابتكار التكنولوجي وتطويع التطبيقات والحلول الرقمية لخدمة المجتمع أفرادا ومؤسسات.
وتضمن اليوم المفتوح أيضا فقرة عملية تعرف الطلبة من خلالها على المبادئ والأسس الخاصة بتقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي قدمها مدربون معتمدون من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث هدفت إلى صقل مهاراتهم التقنية والرقمية، وتنمية حس الإبداع لديهم وتعزيز مواهبهم، والاستثمار في طاقاتهم وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات ومتطلبات أسواق العمل.
وأتت هذه الفعالية تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

MENAFN20112023000130011022ID1107460753

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