تدشين الخليج كابيتال للاستثمار بأصول مدارة 3 2 مليارات دولار



بودي: سعداء بإطلاق الشركة الجديدة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية للعملاء

مندني: «الخليج» يواصل تعزيز دوره بتنشيط سوق رأس المال المحلي وتوفير فرص استثمارية مميزة

جميع الخدمات الاستثمارية التي يقدمها «الخليج» ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة انتقاء الكوادر البشرية وفق معايير قياسية.. ونسبة العمالة الوطنية بين الأعلى بقطاع الاستثمار



بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال، يكون بنك الخليج قد استكمل جميع الموافقات الرقابية لإطلاق أعمال شركة الخليج كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية)، لتكون ذراعا استثمارية مملوكة بالكامل من البنك، برأسمال 10 ملايين دينار.

وبعد موافقة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، فقد حصل بنك الخليج على موافقة هيئة أسواق المال، لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، لممارسة أنشطة الأوراق المالية، المتمثلة في مدير محفظة استثمار، ومستشار استثمار، وأمين حفظ ومراقب استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

فريق عمل متميز

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «سعداء بإطلاق شركة الخليج للاستثمار انفست جي بي رسميا بعد استكمال جميع الموافقات الرقابية، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف».

وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستباشر الأعمال في إدارة أصول يتجاوز حجمها مليار دينار (ما يعادل نحو 3.2 مليارات دولار)، لافتا إلى أن جميع الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة.

وعبر بودي عن شكره لجميع الجهات الرقابية على تعاونها في إنجاز الموافقات اللازمة لتدشين أعمال الشركة وهي: بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة.

تنشيط سوق رأس المال

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج كابيتال للاستثمار (انفست جي بي) وليد خالد مندني: «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».

وأشار إلى أن بنك الخليج حرص على انتقاء الكوادر البشرية في شركة الخليج للاستثمار بعناية فائقة، وفقا لمعايير قياسية، تضمن قدرة الشركة على المنافسة بكفاءة عالية محليا وإقليميا وعالميا، لافتا إلى أن نسبة الكوادر الوطنية في الشركة تتجاوز 70% مما يعد من أعلى معدلات التكويت في قطاع الاستثمار الكويتي، فيما تصل نسبة النساء من إجمالي موظفي الشركة إلى 40%، وذلك تطبيقا لاستراتيجية بنك الخليج التي تضع توطين الوظائف وتمكين المرأة في مقدمة ركائزها.

يذكر أن بنك الخليج يعد أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات بلغت نحو 7 مليارات دينار، كما في نهاية سبتمبر 2023 ويحظى بتصنيفات مرموقة عند المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ويقدم بنك الخليج لعملائه حلولا استثمارية مبتكرة، منها خدمة «وايز» وهي المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي والتي توفر فرصا استثمارية متميزة للعملاء لبدء الاستثمار في الأسواق العالمية المختلفة، وبشكل يتيح للعميل إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.





هاني العوضي رئيساً تنفيذياً لـ «إنفست جي بي»

في إطار سياسته لتعزيز المواهب الوطنية في المناصب القيادية، وافقت هيئة أسواق المال على تعيين هاني العوضي رئيسا تنفيذيا لشركة الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، علما أن العوضي يشغل حاليا منصب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال الاستثمار محليا ودوليا.

وقبل انضمامه إلى بنك الخليج، شغل العوضي منصب رئيس الصناديق المدارة والرئيس بالإنابة لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)، حيث أدار الاستثمارات الدولية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها. كما شغل العوضي عدة مناصب قبل ذلك في مؤسسات وشركات كبرى محليا ودوليا.

ومن خلال معرفته الواسعة في إنشاء محفظة الاستثمارات البديلة وتنفيذها ومراقبتها، ساعد العوضي أيضا في إنشاء وصيانة أحد أكبر 3 برامج استثمارية لصناديق التحوط في المنطقة. محليا، شارك أيضا في الإدراج الناجح لشركة شمال الزور في بورصة الكويت.

ويشغل العوضي عدة مناصب في مجالس إدارات مختلفة، وهو حاصل على درجة البكالـــوريوس في إدارة الأعمال من كلية فرانك جي زارب للأعمـــال في جامعـــة هوفستـرا.

«إنفست جي بي».. في سطور٭ 10 ملايين دينار حجم رأس المال.٭ 3.2 مليارات دولار حجم الأصول المدارة.٭ 70% نسبة العمالة الوطنية.٭ 40% نسبة النساء من إجمالي الموظفين.