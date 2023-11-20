كوريا الجنوبية: نراقب خطة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تراقب خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس في ظل توقعات بأنها قد تنجح في محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي في مداره.
وقال خفر السواحل الياباني أمس الاثنين إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا في الفترة من 22 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وحتى الأول من ديسمبر في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.
وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام. وانتهت المحاولتان السابقتان بالفشل.
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