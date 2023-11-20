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كوريا الجنوبية: نراقب خطة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً

11/20/2023 9:27:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تراقب خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس في ظل توقعات بأنها قد تنجح في محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي في مداره.

وقال خفر السواحل الياباني أمس الاثنين إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا في الفترة من 22 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وحتى الأول من ديسمبر في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام. وانتهت المحاولتان السابقتان بالفشل.

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