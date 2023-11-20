ما هو المبدأ الأساسي لتحقيق نظام غذائي صحي؟

أكد خبراء تغذية أن المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي، هو توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.

وكشفت الدكتورة أولغا كوندراتينكو خبيرة التغذية الروسية أن الإنسان يحتاج إلى طاقة ليعيش حياة طبيعية. ومصدر الطاقة الأساسي هو الكربوهيدرات، لذلك يجب أن يحصل الجسم على 50 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية منها، على ألا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات.

وقالت : "يفضل أن تكون الكربوهيدرات طويلة الأمد وذات مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم أو منخفض. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تناول السكريات الأحادية والثنائية، أي الفواكه ومنتجات الألبان".

وأشارت الخبيرة في الوقت نفسه، إلى أن رفض البعض تناول الدهون أمر خاطئ، لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية. كما من الضروري زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما فيها أوميغا 3 وأوميغا 6. ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول كمية كافية من البروتين في اليوم- للرجال 120 غرام وللنساء 90-100 غرام. لأن البروتين هو المادة الأساسية لبناء الخلايا، بفضلها تتشكل الأنسجة ويتم إصلاحها وترميمها، وفقا لروسيا اليوم.

وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، بإعطاء الأفضلية للخضروات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة. لأن لها تأثير يقلل من تأثير السموم في الجسم، وتحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات كافية من الفيتامينات B وC، وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات A وE وD.

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